I když to ještě dvě kola zpět nevypadalo, Mladá Boleslav stále ještě může proklouznout do elitní šestice, která bude hrát o titul. Bylo by to na úkor Hradce Králové, který je v sezoně doma na stejném stadionu. Ale základní část končí na hřišti trápících se Bohemians 1905. V tabulce má Hradec o bod víc, ale lepší vzájemné zápasy hrají do karet Boleslavi.

„Šanci na šesté místo stále máme a uděláme všechno proto, abychom se prosadili proti Plzni, která má výborný kádr,“ řekl před utkáním Pavel Medynský, jeden z asistentů trenéra Hoftycha.

OBRAZEM: Dorostenci na Hané bez střeleckého úspěchu, přesto ne zcela s prázdnou

Západočeši jsou stále ještě ve hře o první místo před nadstavbou, s Boleslaví ale v posledních dvou vzájemných střetnutích padli, byť ani jednou nebyly ve hře ligové body. V říjnu měli Středočeši doma navrch v osmifinále MOL Cupu v poměru 2:0, v lednu pak na západě Čech v přípravě 1:0. Uhrají cenný výsledek i na třetí pokus, nebo zamíří i potřetí v historii do "prostřední" skupiny o konečné umístění?

FK Mladá Boleslav (7.) - Viktoria Plzeň (2.)

Výkop: středa 20. dubna, 18:00.

Rozhodčí: Černý - Caletka, Vodrážka - Kocourek (video).

Bilance: 33 8-8-17 38:59.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Sladký, Šimek, Suchý, Pech - Dancák, Matějovský - Douděra, Skalák, Ewerton - Ladra.

Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora, Mosquera - Beauguel.

Absence: Karafiát, Smrž (oba 4 ŽK), Hlavatý (dohoda klubů), Horský (rekonvalescence), Preisler, Rolinek (oba nejistý start) - Řezník (4 ŽK), Kaša (zranění), Pachlopník (rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Škoda - Havel, Hejda (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Ewerton (10) - Beauguel (13).

Sebevědomí týmu okolo kapitána Matějovského dodaly i výhry nad Českými Budějovicemi a ve Zlíně v předešlých kolech. „Věřím, že naši kluci do zápasu půjdou s patřičnou vervou, protože si v posledních dvou vyhraných zápasech potvrdili, že kvalitu máme. Určitě budeme hrát na vítězství,“ ujistil Medynský.

Hosté tuší, že je na stadionu, kde prohráli už s Hradcem Králové, znovu nečeká nic lehkého. „Chceme to prokletí zlomit. Pokud chceme být dál na špici tabulky, musíme zápas v Boleslavi zvládnout. Uděláme pro to všechno,“ slíbil plzeňský asistent Pavel Horváth, kterému pochopitelně neunikly výsledky Boleslavi. „Poslední dva zápasy vyhrála, má dobrou formu. Daří se Douděrovi, Matějovskému. Vytváří si hodně šancí a jsou i produktivní,“ upozornil plzeňský asistent.

Viktoriáni stále živí naději na to, že by mohli jít do nadstavby z prvního místo. „Je to motivace pro zápas v Boleslavi,“ uznal Horváth. „Ale do konce ligy je ještě šest kol, takže to bude spíš další krok k tomu, abychom si mohli na konci sezony říct, že jsme byli úspěšní,“ doplnil Pavel Horváth, ale co by považoval za úspěch, nespecifikoval.

Matějovský? Geniální hráč, klaněl se stoper Vraštil

Oba týmy se musí vypořádat s absencemi. Domácím chybí distancovaní Karafiát a Smrž, proti svému mateřskému klubu nenastoupí ani Hlavatý, v rekonvalescenci zůstává Horský a nejistý start hlásil klub u Preislera. Západočechům se vykartoval Řezník a až na Kašu a Pachlopníka jsou fit.

Středeční utkání začíná v 18 hodin.