Z kraje roku 2021 je živo na trase mezi Mladou Boleslaví a pražskou Slavií. Z Boleslavi se do Slavie vrátil brankář Jakub Markovič a boleslavský gólman Jan Stejskal své hostování ve vršovickém klubu proměnil v přestup. Pár dnů před startem ligové sezony se z SK Slavia Praha přesunuli na hostování do FK Mladá Boleslav Ladislav Takács a Tomáš Malínský.

Tomáš Malínský míří ze Slavie do Mladé Boleslavi. | Foto: Jiří Koros

Čtyřiadvacetiletý defenzivní hráč Ladislav Takács (15.7.1996) s fotbalem začínal ve Františkových Lázních, odkud se přes Sokolov dostal do Teplic, kde se sice na začátku roku 2014 jako sedmnáctiletý prosadil do A-týmu, ale když jej vedení teplického klubu na podzim 2015 poslalo hostovat do Sokolova, tak přestoupil do Mladé Boleslavi. Od počátku kalendářního roku 2016 do září 2019 za FK Mladá Boleslav odehrál 93 ligových utkání a dal 9 gólů. V září 2019 zamířil do SK Slavia Praha, nejprve na hostování, později na přestup. Nyní se do FK Mladá Boleslav vrací na hostování. V české nejvyšší lize nastoupil celkem do 137 zápasů a nastřílel 12 gólů. S FK Mladá Boleslav získal český pohár (2015-16) a s SK Slavia Praha český titul (2019-20). Český reprezentační dres oblékl při pětadvaceti startech (za U18 třináctkrát, za U19 šestkrát a za U21 šestkrát), v nichž nastřílel pět gólů.