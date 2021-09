Divoký finiš. Boleslav v závěru vydolovala bod proti Olomouci

Vypadalo to, že fotbalisté Mladé Boleslavi v neděli odpoledne na domácím hřišti proti Olomouci nezískají ani bod. Když hosté vstřelili dvacet minut před koncem gól na 1:3, tak by si na bodový úspěch domácích nevsadil ani nejvěrnější fanoušek. Ovšem kdo to nevzdal a zůstal na místě až do konce, nestačil se divit. Dvě trefyv závěrečné pětiminutovce totiž znamenaly srovnání na konečných 3:3. Hosté už v té době dohrávali zápas v deseti, protože měli vystřídánoa zranil se jim autor třetí branky Vaněček.

Fotbalisté Mladé Boleslavi dokázali proti Olomouci smazat dvoubrankové manko a brali bod za remízu 3:3. | Foto: Jiří Koros

„Mám smíšené pocity. Góly, které jsme dostali, bylyz naivních. Když dáte doma tři branky, měli byste vyhrát,“ komentoval drama trenér Karel Jarolím. Pro Středočechy se zápas od začátku nevyvíjel dobře. Běžela 23. minuta a domácí brankář Halouska už dvakrát lovil míč ze své sítě, když ho překonali Hála s Růskem. Vzápětí je vrátil zpět kanonýr Škoda. Snižující gól domácí hodně nabudil a kdyby platil po prvním poločase stav 4:2, asi by se nikdo nemohl divit. Ovšem koncovka se Boleslavským nedařila, takže se šlo do šaten za stavu 1:2. „Pátý zápas ze sedmi, kdy jdeme do kabiny o poločase prohráváme,“ žehral na špatný start Jarolím. Aktivita byla ve druhém poločase opět hlavně na straně domácí party, ale místo vyrovnání přišel jako blesk z čistého nebe zmiňovaný gól Vaněčka ze 72. minuty. Radost mu však za pár minut zkalilo zranění kolena, kvůli kterému musel odstoupit ze hry a Sigma dohrávala v deseti, protože už měla vystřídáno. Horky si komplikovaly výhru, Kosmonosy zůstaly v přestřelce o gól zpět Přečíst článek › To bylo pro hosty fatální. Nápor domácích to ještě znásobilo, i když jejich aktivita byla dlouho bezzubá. Šance Škody a Ladry zůstaly trestuhodně nevyužity, smůlu v koncovce protrhlo až posledních pět minut. Nejprve v 86. minutě napálil Mašek tyč, od ní se míč odrazil do brankáře Macíkaa ten jej vyrazil pryč. Ovšem videorozhodčí odhalil hlavnímu sudímu, že míč už byl za brankovou čárou. Domácí to pořádně nabudilo a o tři minutky později bylo srovnáno, když se parádně trefil Karafiát. Chybělo málo a boleslavským fotbalistům se v přesile povedl dokonalý obrat. V nastavení se do velké šance dostal Douděra, ale jeho střelu zblokovali obránci. Oba celky si tak připsaly po bodu. „Pro nás štěstí, že se Olomouci zranil Vaněček a zápas jsme dohrávali proti deseti. Po srovnání jsem věřil, že je prostor rozhodnout, ale to už se nepodařilo,“ řekl Jarolím. Jeho protějšek Václav Jílek považoval hru v početním oslabení za stěžejní. „Věřím, že v jedenácti bychom to normálně dohráli. Šli jsme do rizika, ale kolikrát se vám taková věc stane, že se hráč po vystřídání zraní. Byla to smůla,“ řekl trenér Sigmy pro O2 TV Sport. Porážka bez vstřeleného gólu! Rozhodla první třetina, hodnotil kouč Benátek Přečíst článek › FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:3 (1:2) Branky: 24. Škoda, 86. D. Mašek, 89. Karafiát - 10. Hála, 22. Růsek, 72. Vaněček. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Pochylý - Berka (video). ŽK: Škoda, Douděra - Chvátal, González, Jemelka, Macík. Diváci: 2832. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Matějovský, Dancák (46. Ladra) - Skalák (72. L. Mašek), Hlavatý (72. D. Mašek), Ewerton (60. Fila) - Škoda. Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (70. Matoušek) - Breite, González - Zifčák (65. Zahradníček), Daněk (56. Sedlák), Hála (70. Beneš) - Růsek (65. Vaněček).