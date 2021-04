Lepší výchozí pozici mají domácí svěřenci Karla Jarolíma, kterým patří v tabulce patnáctá příčka (se ziskem 20 bodů) s náskokem čtyř bodů na sestupové pásmo – mohou tak udělat další důležitý krok směrem k záchraně. „Postavení v tabulce nám velí jít důsledně za třemi body. Věřím, že se nám výsledkově povede lépe než před dvěma týdny proti Pardubicím,“ uvedl boleslavský trenér Karel Jarolím.

Hosté, kteří podruhé nastoupí pod vedením Jozefa Valachoviče, jsou v tabulce až na posledním osmnáctém místě a ztrácí na svého nadcházejícího soka sedm bodů – pro ně se tak jedná o dost možná poslední šanci vrátit se do boje. „Připravovali jsme se na to celých čtrnáct dní. Poznávali jsme s kolegy hráče a zjišťovali jsme, jak na tom jsou, protože před zápasem s Brnem jsme na to měli pouhé tři dny. Přestože nás čeká těžký soupeř, náš cíl je jasný. Chceme urvat body a zvítězit. Pro nás je teď každý bod důležitý, tím spíš, že právě Mladá Boleslav je tam, kde je náš vysněný cíl,“ sdělil před utkání asistent trenéra Daniel Huňa.

Podzimní utkání v Příbrami skončilo vítězstvím domácího týmu v poměru 2:1.Mladoboleslavští tak mají svému rivalovi co vracet. V jejich prospěch nahrává fakt, že doma s celkem od řeky Litavky v prvoligové historii (od roku 2004) nikdy neprohráli – ze čtrnácti vzájemných střetnutí, která se odehrála ve městě automobilů, vyhráli devět, pět jich skončilo remízou.

Jak to dopadne tentokrát? Výkop utkání je v neděli ve 14 hodin.