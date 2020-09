Do FK Mladá Boleslav ze španělského klubu Celta de Vigo přestoupil Róbert Mazáň se zkušenostmi ze slovenského, nizozemského, polského a španělského fotbalového prostředí. V Mladé Boleslavi, kam přišel jako volný hráč, podepsal novou profesionální smlouvu.

Mladou Boleslav posílil obránce Róbert Mazáň. | Foto: FK MB

Šestadvacetiletý defenzivní hráč (obránce či záložník) Róbert Mazáň pochází ze slovenského Trenčína. S fotbalem začal v OFK Drietoma, odkud v dorosteneckém věku přestoupil do FK AS Trenčín, kde se propracoval až do dospělého áčka. Na začátku roku 2011 odešel na hostování do nizozemského druholigového AGOVV Apeldoorn. V únoru 2014 se stal hráčem FK Senica a v lednu 2015 zamířil na své druhé zahraniční angažmá do polského Podbeskidzie Bielsko-Biala, ze kterého později hostoval v MŠK Žilina (2015-17). V lednu 2018 přestoupil za více než jeden milion euro do španělského prvoligového Celta de Vigo, kterému dal přednost před nabídkami portugalské Benfiky Lisabon a italským Atalanta Bergamo.