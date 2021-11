Do Mladé Boleslavi přišel odchovanec košické kopané v zimě z druholigové pražské Dukly. O víkendu se podílel gólem a asistencí na výhře Fabrikářů 3:2 nad Hradcem Králové. Jeho gól na 1:0 z 29. minuty zápasu byl navíc jeho prvním v nejvyšší české soutěži.

„Šli jsme do rychlého brejku a Ewi vyvážel balón a já jsem viděl, že mě jedním okem sleduje, tak jsem si zaběhnul za obránce. Zakončení jsem měl v hlavě už od začátku, a nakonec to přesně tak i vyšlo,“ popisoval svůj gól. Komentář přidal i k asistenci na rozhodující gól: „Já jsem původně centroval do vápna na Milana Škodu, ale ten šel do souboje a míč propadl na zadní tyč, kde byl Doudis a ten to uklidil.“

I jeho výraznou zásluhou Boleslav brala v těžkém zápase proti Hradci Králové tři body. „Rozhodně to nebyl lehký zápas, protože Hradec hraje specifický fotbal, na který jsme se speciálně připravovali. Soupeř dokázal dvakrát odpovědět na naše vedení, ale na konci jsme to dokázali přeci jenom zlomit na naši stranu,“ hlásil Dancák, který nastoupil ve středu zálohy vedle Hlavatého. Společnými silami se snažili nahradit absenci klíčového boleslavského mozku Marka Matějovského. „Nebyl to od nás úplně fotbal, na který jsme zvyklí, ale snažili jsme se hru přizpůsobit stylu Hradce i tomu, že nám chyběl Marek,“ přiznává třiadvacetiletý slovenský středopolař.

Ten má za sebou se svým týmem tři těžké zápasy v osmi dnech. Po porážce na Spartě přišly cenné výhry nad Plzní a s Hradcem. „Zápasy se Spartou a s Plzní nám samozřejmě sebraly nějaké síly, ale nebudeme se na nic vymlouvat. My jsme se chtěli dobře připravit na Hradec a tomu jsme uzpůsobili rozestavení i taktiku,“ dodal Dancák.