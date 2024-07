Zatímco Martin Suchomel zůstává na přípravě v pražské Spartě, do Boleslavi putuje z týmu českého mistra jiný obránce.

Jedenadvacetiletý univerzální hráč pro střed hřiště Patrik Vydra z AC Sparta Praha posílil mladoboleslavskou defenzívu od úterý 9. července 2024, kdy se zapojil do tréninkového procesu v FK Mladá Boleslav bezprostředně po doladění administrativních náležitostí ročního hostování.

Zacelit by měl díru po Ondřeji Karafiátovi, kterému po sezoně skončila v Bolce smlouva a aktuálně je na testech v druholigovém německém Norimberku.

„Jsem rád, že si Patrik Vydra vybral Mladou Boleslav, protože se o něho strhla doslova bitva, když spolu s námi měly velký zájem také Hradec Králové a Jablonec," prozradil něco málo ze zákulisí transferu sportovní ředitel FK Mladá Boleslav Jakub Dovalil. „Očekáváme, že nám pomůže svojí nespornou kvalitou na pozici šestky s možnou alternací na stoperu. Je to mladý dynamický hráč, který se potřebuje rozvíjet, věřím že se mu bude u nás líbit a jeho vítězná mentalita se v našem mužstvu výrazně projeví," doplnil Jakub Dovalil.

„Přicházím s představou, že dostanu větší prostor na hřišti, než v současné Spartě a věřím, že spolupráce se nám povede a pro všechny bude úspěšná," řekl Patrik Vydra před prvním tréninkem v Mladé Boleslavi. Významným faktorem v jeho rozhodování o místě hostování byl současný mladoboleslavský trenér, s nímž spolupracoval především v české dorostenecké reprezentaci. „S trenérem panem Holoubkem jsme si párkrát telefonovali, a nakonec se shodli, že pro mě bude přesun ze Sparty do Boleslavi nejlepším řešením. V boleslavské kabině spoustu kluků znám, od osobností, jakými jsou například Suchý a Matějovský se snad hodně naučím a také tady na první pohled kabina vypadá v pohodě, což jistě ukážeme na hřišti," dodal Patrik Vydra.

„Pro mě je to budoucí kapitán Sparty. Už teď je velkou osobností a vítězným typem, které potřebujeme," zní velmi lichotivá charakteristika sportovního manažera sparťanského prvoligového týmu Tomáše Sivoka. „Věřím, že slova pana Sivoka potvrdím na hřišti v dresu Mladé Boleslavi, kterou považuji za dobrou štaci ke svému kariérnímu posunu, fotbal se tady hraje kvalitní a očekávám, že společně předvedeme velké věci," reagoval na chválu Patrik Vydra.

Do Mladé Boleslavi přestoupil z Chrudimi zkušený brankář Jiří Floder s pověstí jednoho z nejkvalitnějších strážců branky ze všech týmů druhé tuzemské ligy. Přesun brankáře z Chrudimi, kterého lákalo několik prvoligových klubů, do Mladé Boleslavi se uskutečnil rychle. „Pro Mladou Boleslav jsem se rozhodl z důvodu jejich velkých ambicí. Pro každého, tím pádem i pro mě, je obrovská výzva do Mladé Boleslavi přijít a pomoct ji k co nejlepším výsledkům," řekl při podpisu víceleté smlouvy Jiří Floder. „Sledovali jsme jej dva roky a poslední rok velmi intenzivně. Zapadá do naší současné klubové koncepce, je to zkušený gólman, jeden z nejlepších v druhé lize," prohlásil prezident FK Mladá Boleslav David Trunda.

Klub hlásí také dva odchody. Samuel Dancák roční hostování v Hradci Králové završil přestupem do tohoto východočeského klubu a Ladislav Kodad po ročním úspěšném působení v mladoboleslavském béčku odešel hostovat do třetiligového Ústí nad Labem.