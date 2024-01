Realizační tým prvoligového áčka Mladé Boleslavi rozšířila brankářská legenda.

Kamil Čontofalský | Foto: Jiří Koros

V nově sestaveném servisním týmu prvoligového mužstva bude připravovat brankáře Kamil Čontofalský s pestrými mezinárodními zkušenostmi z Česka, Slovenska, Ruska, Kypru, Řecka a USA. Na postu trenéra brankářů tak nahradí Jiřího Malíka, který byl odvolán společně s Markem Kuličem.

Pětačtyřicetiletý Kamil Čontofalský se narodil ve východoslovenských Košicích, kde také začal svoji kariéru ve fotbalové brance. Rok hostoval v Trenčíně a po dalších dvou košických letech přestoupil do FC Bohemians Praha (1999-2002) odkud na počátku roku 2003 odešel do ruského Zenit Petrohrad (2003-09). Rok působil v kyperském AEL Limassol a půl roku v AE Larissa. V létě 2011 přestoupil do SK Slavia Praha a po třech letech v sešívaném dresu zamířil do zámořského profesionálního fotbalu. Chytal za Fort Lauderdale Strikes v roce 2014 a za Tampa Bay Rowdies další rok 2015. Ke zdrojům bohatých mezinárodních zkušeností počítá i čtyřiatřicet startů za reprezentaci Slovenska. K nejprestižnějším trofejím patří zisk slovenského ligového mistra (1997 a 1998), ruského ligového poháru (2003), ruského ligového mistra (2007), ruského superpoháru (2008), poháru UEFA (2008), superpoháru UEFA (2008), ruského poháru (2010). Jako trenér se zaměřením na přípravu gólmanů působil v FC MAS Táborsko (2018), SK Slavia Praha B (2019), FK Teplice (2019-20) a naposledy u úspěšných mládežnických týmů AC Sparta Praha (2023).