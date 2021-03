„Byl to hloupý gól,“ ulevil si autor slávistické trefy Nicolae Stanciu. „Podcenil to,“ řekl jasně televizní expert Erich Brabec, mimochodem bývalý kapitán Slavie. „Ano, na jaře je zatím v horší formě,“ přikývl také Jiří Lindr, bývalý brankář Hradce Králové, který v první lize nastřádal necelou padesátku zápasů. Nyní působí jako trenér brankářů v Pardubicích.

Kolář inkasoval v první půli, hosté vyrovnávali. Brankář až moc opatrně vyrazil proti Ianisovi Hagimu (jeho otec Gheorghe, slavný to karpatský Maradona), jenž přihrál před prázdnou bránu skórujícímu spoluhráči Filipu Helanderovi.

Dalo se udělat víc

„Možná jsem do něj mohl skočit, zkusit, jestli bych to měl nebo ne. Možná by z toho byla penalta, dostal bych žlutou kartu. Vždycky to jde udělat jinak. Když člověk dostane gól, přemýšlí nad tím, co udělal špatně,“ glosoval po zápase Kolář. O žluté kartě nemluvil bez příčiny. Pokud by ji dostal, nemohl by chytat odvetu v Glasgow. To by bylo zlé.

Přesto se dalo udělat víc. „Byl příliš úzký,“ vystihl trenér Lindr. V překladu: Kolář nemusel do Hagiho vletět tygřím skokem, nýbrž se měl pokusit „zvětšit“ svůj objem. On však zůstal ve vzpřímené poloze. „Jen vykrýval branku. Když se tam vydal, měl se roztáhnout,“ doplnil Lindr. „Jenže myslím, že to napravil. Zákrokem ve druhé půli Slavii podržel.“

Kritika se řeší uvnitř týmu

Ano, je to tak. Kolář měl takový svůj klasický duel poslední doby. Zachyboval, ale poté předvedl neuvěřitelnou věc. Přesně tak zpacifikoval ošemetný pokus Ryana Kenta.

Asi proto ho nikdo nekritizoval. Kouč Jindřich Trpišovský v pozápasovém hodnocení mluvil nekonkrétně. „Když pominu, jak Ondra vytáhl střelu Kenta, byl gól jediným ohrožením naší brány. Nešťastný odraz, trefili jsme soupeřova hráče, balon se dostal někam, kam vůbec neměl jít. Určitě jsme tomu mohli zabránit, zbytečný gól,“ litoval.

Lindr ho pochopil: „Ano, brankáři mají trochu jiné postavení, ale myslím si, že obecně dobrý trenér do médií nekritizuje jmenovitě hráče. To se řeší uvnitř týmu. Hráči tohle vnímají citlivě a i tým kolem.“ Příští čtvrtek však Slavia bude v Glasgow potřebovat, aby byl Kolář v plné koncentraci. Jako v Barceloně.