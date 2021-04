„Výhrou v předchozím kole jsme si v ligové tabulce polepšili a dostali Teplice pod sebe. Chceme tento posun potvrdit doma proti Opavě,“ hlásí jednoznačně boleslavský trenér Karel Jarolím. Ten po svém zimním návratu do města automobilů dokázal posílený tým pozvednout.

Dobrou formou modrobílý celek oplývá od zimní přestávky a pravidelně zapisuje důležité body. Platí to i v poslední době. Z posledních šesti utkání bodovala Bolka hned pětkrát, prohrála pouze se suverénní Slavií.

Poslední cenné vítězství přivezla z teplických Stínadel, kde sice rychle inkasovala jako první, dokázala ovšem bleskově odpovědět a po vyrovnané první půli rozhodla dvěma brankami po změně stran. „Tentokrát musím pochválit celé mužstvo. Podali jsme kompaktní výkon vyvážený dopředu i do obrany,“ chválil své svěřence Jarolím po výhře 3:1.

Aktuálně je tak Boleslav čtrnáctá se ziskem 24 bodů. Nic ale zatím nemá jisté – zatímco na o jednu příčku lepší Zlín ztrácí poměrně výrazných pět bodů, patnácté Teplice jsou jen o bod pozadu. A na Brno, které už je na sestupové pozici, má Bolka náskok jen čtyřbodový…

Hned za Brnem je v tabulce Opava, nejbližší soupeř Jarolímova souboru. Slezané jsou namočení v sestupových starostech, se ziskem pouhých patnácti bodů jsou jen o jediný bod lepší než poslední Příbram.

Ani současná forma Opavy není nijak slibná, z posledních pěti utkání dokázala porazit Pardubice, jinak ale čtyřikrát prohrála. Za sledované období také dala jen tři branky… Naposledy potom ve slezském derby podlehla 0:3 Baníku Ostrava.

„Představovali jsme si to trošku jinak. Bohužel těsně před utkáním jsme museli vyřadit ze základní sestavy Žídka, který měl zdravotní problémy. Možná se to podepsalo na tom, že první poločas z naší strany nebyl dobrý. Soupeř si na nás chytře počkal a my jsme mu první dva góly doslova darovali,“ řekl po utkání kouč SFC Alois Skácel. Definitivní třetí pojistku potom Baník přidal po změně stran, naopak Opava nedokázala několik svých šancí proměnit.

Místo zmiňovaného Žídka musel do sestavy na místo stopera narychlo zaplout Jiří Kulhánek – záložník, který má za sebou i krátké působení v Boleslavi. Jak vyhlíží souboj se svými někdejšími spoluhráči?

„Je to soupeř v boji o záchranu. Není to ale jen o tomto jednom utkání, potřebujeme body sbírat každý zápas. Může se to brát, jako že to je o šest bodů, ale když nezískáme body v dalších zápasech, bude nám to k ničemu,“ uvedl Kulhánek.

Zápas o důležité body mezi Mladou Boleslaví a Opavou začíná v sobotu ve 14 hodin na hřišti Boleslavi. V posledním vzájemném utkání v prosinci se oba týmy rozešly smírně po remíze 2:2, byl to první zápas Karla Jarolíma po návratu na střídačku středočeského celku. Od té doby ale Boleslav ušla kus cesty a bude chtít získat další cenné body v honbě za lepší pozicí.