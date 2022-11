Samozřejmě mě to těší, protože doteď se mi to nikdy nepovedlo. Jsem rád, že mi vydrželo zdraví, což je nejdůležitější. Jenom jsem si to trošičku pokazil v poháru. Vypadá to, že na jaře budu nějaký zápas stát. To mě mrzí.

Vypadá to, že trenér ve vás má velkou důvěru. Vnímáte to stejně?

Vnímám to tak. Není to první angažmá, na kterém jsme spolu. Navzájem se známe, on ví, co ode mě očekávat, ví, kdy mě dostat pod tlak, kdy potřebuju vyhecovat nebo naopak trošičku uklidnit. Jsem rád, že ve mně má trenér takovou důvěru. Snažím se mu ji oplatit na hřišti.

Nejčastěji hrajete v rozestavení na tři stopery a vedle sebe máte Davida Šimka a Marka Suchého. Jak vám vyhovuje tato spolupráce?

Vyhovuje mi to. Oba kolegové jsou úplně jiní. Šimi je vysoký, má dobrou hlavu, Suchoš je zase důrazný a dobrý do soubojů i na zemi. Já je zase doplňuju rychlostí a nějakým zajištěním. Hraju mezi nimi prostředního, který se o to musí trochu starat na obou stranách. Gólů nebylo málo, představovali bychom si, že jich dostaneme méně. Podle statistik ale byla naše trojka nejvytěžovanější, co se týče soubojů. Máme to hodně založené na důrazu a soubojích, takže to odpovídá.

Marek Suchý je velká osobnost českého fotbalu. Jaké to pro vás je zahrát si s ním a moci se od něj učit?

Je to pro mě obrovská zkušenost. I to spolu rozebíráme, protože jezdíme společně autem z Prahy. Hodně se bavíme o různých situacích. Pro mě je to super hrát vedle něj. Má několik titulů ve švýcarské lize a na to, co dokázal, je strašně skromný. Člověk, který ho nezná a bavil by se s ním, by nikdy neřekl, že tenhle frajer hrál Ligu mistrů a má několik titulů.

Na podzim jste odehrál, co šlo. Jak se to podepsalo na vaší fyzičce? Cítíte se dobře?

Musím říct, že ke konci jsem měl období, kdy jsem toho měl dost. Mohlo to být asi tři čtyři zápasy před koncem. Pak se to ale zlomilo a začal jsem se zase cítit dobře. Teď momentálně se cítím fyzicky docela dobře. Pro nás škoda, že to skončilo takhle brzo, protože se nám začalo výsledkově v lize docela dařit.

Po podzimu jste zatím šestí. Panuje s tímto umístěním spokojenost?

Žádné velké cíle jsme si před sezonou nedávali. Vždycky chcete samozřejmě být ti nejlepší, ale po minulé sezoně nám odešli nějací hráči. Sezona pro nás nezačala úplně dobře, takže nakonec šesté místo bereme. Teď máme relativně přijatelný los. Z prvních pěti zápasů hrajeme čtyři doma. Los nám přeje, chtěli bychom jít pomalinku nahoru.

Sám jste zmiňoval, že dobré výsledky přišly ke konci. Čím to je? Je to lepší souhrou, tím, že jste si na sebe zvykli?

Může to tak být. Ze začátku jsme praktikovali systém se čtyřmi obránci, až pak jsme přešli na systém se třemi. Začali jsme si zvykat na rozestavení i na náročnost trenéra Hoftycha, který přišel ke konci minulé sezony. Všechno se sešlo tak, že to začalo šlapat.

Máte stanovené cíle na jaro?

Ještě jsme se o nějakém cíli nebavili. Chtěli bychom se pořád prezentovat nenápadně a nakonec skončit v první šestce, nejlépe uhrát nějaké pohárové místo, což by bylo super. Osobní cíle nemám. Chtěl bych odehrát zase co nejvíc minut a co nejvíc pomoct manšaftu.

Přes zimu vás čeká klasická přestávka. Jak ji budete trávit?

Do 9. prosince trénujeme a hrajeme Tipsport ligu. Pak budeme mít až do 2. ledna volno, ale ještě s rodinou váháme, jestli někam nevyrazíme. Převážně budeme čas trávit asi tady v Česku a budeme jezdit po příbuzných.

