/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na mladoboleslavský stadion zavítalo podzimní anglické počasí, se kterým se nakonec o něco lépe vypořádali domácí fotbalisté. Jejich těsnou výhru v zápase bez jediné udělené karty trefil krátce po změně stran Vasil Kušej.

FORTUNA:LIGA - 15. kolo: FK Mladá Boleslav - FK Pardubice (1:0), 11. 11. 2023 | Foto: Miloš Moc

Po úvodní oťukávané zahrozil jako první domácí střelec Mareček, který se ocitl v dobré pozici na zadní tyči po rohovém kopu, jeho hlavičku ale dokázala hostující obrana odvrátit. Na druhé straně o pět minut později protáhl parádní ranou Trmala Pikul, ale domácí gólman předvedl neméně povedený zákrok.

Byl to znovu Trmal, kdo uchránil Boleslav od inkasovaného gólu, když podklouznutí Suchého těsně před poločasovou přestávkou mohl potrestat Tischler, ale domácí gólman byl znovu na místě díky včasnému vyběhnutí. Do kabin se tak šlo za bezbrankového stavu.

Ten ale přestal platit už po dvou minutách druhého poločasu. Stoper Ondřej Karafiát vyslal dlouhým pasem z vlastní poloviny Vasila Kušeje, který se dokázal dostat za obranu Pardubic a tváří v tvář Budínskému se čerstvý český reprezentant nemýlil.

„Pardubice hrály vysoký presink, tak jsme na sebe s Ondrou jenom rychle koukli a on je překopl. Mě skvěle vyšel první dotek a pak už jsem to potřeboval jenom trefit,“ komentoval nakonec rozhodující gól zápasu jeho autor.

Další velká šance domácího celku přišla o pět minut později. Matějovského centr z rohu přistál na Sakalově hlavě, od níž zamířil do břevna. Skvělou desetiminutovku Boleslavi zakončil další brejk Kušeje, který ještě posouval míč Johnovi.

„Celý zápas rozhodla individuální kvalita Vasila Kušeje, který potvrdil svoji reprezentační formu. Boleslav v podstatě dala z první šance gól. Naopak my naše šance nedokážeme proměnit v góly. To nás teď hodně trápí,“ řekl po zápase kapitán Pardubic Kamil Vacek.

Zbytek zápasu už Boleslav vcelku pohodlně dobránila a připsala si tři body do prvoligové tabulky.

„V prvním poločase to byl vyrovnaný zápas, bohužel Tischler svou velkou šanci neproměnil. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit koncentrovaní a trpěliví, a hlavně důslední dozadu. Pak nám ale dal stoper dlouhý balón za obranu a Kušej to uklidil. My máme z patnácti zápasů jedenáct gólů, Boleslav třicet. Z toho pak plynou ty body,“ řekl po zápase kouč Pardubic Radoslav Kováč.

Boleslav zaznamenala první čisté konto v sezoně. „Konečně! Trmal už to měl také v hlavě a dneska si to vychytal. Za stavu 0:0 nás po podklouznutí Suchého zachránil,“ byl spokojený domácí trenér Marek Kulič. Jeho hodnocení celého zápasu? „Vstup do zápasu se nám nevydařil. Vázla nám kombinace, neměli jsme odražené míče a když už jsme měli nějaký brejk, tak jsme si šláply na balón.“

Druhý poločas už ale byla podle Kuliče jiná káva: „Kluky jsme v kabině uklidnili, pořád jsme věřili síle, kterou máme. A na hřiště pak nastoupil úplně jiný tým. Škoda jenom, že jsme nepřidali pojišťovací branku, ale kromě nějakých závarů už jsme soupeře do vážné šance nepustili. A dodal: „Jsme rádi za výhru 1:0 a tři body.“

Tisková konference po utkání:

FK Mladá Boleslav – FK Pardubice 1:0 (0:0)

Branka: 47. Kušej. Rozhodčí: Hocek. Hráno bez karet. Diváci: 1510.

Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel – Sakala, Matějovský (84. Poulolo) – Solomon (65. Ladra), D. Mareček, Kušej – Hilál (74. Pulkrab).

Pardubice: Budinský – Mareš, Ortíz, Kukučka, Icha – Solil, Vacek, Tischler (57. Hlavatý) – Daněk (57. Matoušek), Zlatohlávek (39. Černý), Pikul (73. Patrák).