Do mladoboleslavské sestavy se vrátilo hned několik hráčů. V základu se poprvé od zimního návratu ze Slavie ukázal Laco Takács, do zálohy vedle Dancáka už mohl Jarolím nasadit kapitána Marka Matějovského, který si odbyl třízápasový trest. Ve druhé půli jej poté nahradil po zranění se vracející Jirásek. I jejich přítomnost pomohla k prolomení dlouhé série nezdarů.

Hlavně v první půli byli domácí vyloženě dominantní a soupeře prakticky nepouštěli ke své brance. Pravda, Slezané měli první větší šanci zápasu, když už v šesté minutě hlavičkoval po rohu nad břevno Santos, pak už ale hráli prim Boleslavští.

Jejich tlak vyvrcholil v osmnácté minutě rohovým kopem, po kterém ve vápně Škodu fauloval Papadopulos a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Tomáš Ladra. Ofenzivní manévry Mladé Boleslavi pokračovaly, po hezkém ťukesu pálil po zemi Škoda a Bolek míč vyrazil jen na hranici šestnáctky k Dancákovi, který z voleje nemířil přesně.

Ve dvacáté sedmé minutě už se ale skóre měnilo podruhé – Douděra u půlky vybojoval balon pro Ladru, ten nastartoval Malínského a jeho přízemní pas do vápna přepustil Škoda dobíhajícímu Jaromíru Zmrhalovi, který zblízka po zemi navýšil na 2:0.

Hned nato pálil aktivní Škoda z vápna a trefil do ruky Jursu. Sudí Berka nejdříve udělil hostujícímu zadákovi žlutou kartu a nařídil penaltu, po konzultaci s videem ale oboje zrušil. Přesto byla Boleslav ještě v prvním poločase blízko třetí brance, Malínského lob ale Bolek zneškodnil a následnou dorážku domácího křídelníka vykopl z brankové čáry Jursa.

Do kabin se tak odcházelo za stavu 2:0 pro Středočechy. Po změně stran už se obraz hry trochu vyrovnal a dobrou šanci na snížení měl střídající Mangabeira, kterého po rohovém kopu domácí před brankou vůbec nepokryli. Karvinský záložník ale nemířil hlavou přesně.

Do brány naopak dvacet minut před koncem dopravil balon znovu Ladra, kterého do úniku vyslal Preisler. Gól však pro ofsajdovou pozici boleslavského tahouna neplatil. Navýšit skóre mohli domácí ještě v samém závěru, Škodovu utaženou ránu ale vytěsnil pohotový Bolek na roh.

Už v nastaveném čase domácího Diviše o čisté konto málem připravil Herc. Karvinský polař se k míči na rohu velkého čtverce dostal dřív než vybíhající gólman Boleslavi, nedokázal jej ale nasměrovat do odkryté branky.

Stav skóre tak i po skončení zápasu ukazoval 2:0. Boleslav slaví, konečně se podařilo useknout dlouhou šňůru bez výhry. Tříbodový zápis Bolka vybojovala po dlouhých dvanácti utkáních poprvé od konce listopadu a z prvního vítězství se na jedenáctý pokus konečně raduje i kouč Karel Jarolím.

Tři body budou Mladoboleslavští chtít potvrdit v příštím kole. Nečeká je ale nic snadného, v neděli zajíždí do Českých Budějovic.

Ohlasy trenérů

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Chce se mi říct, že když jsme vyhráli, je to dobré. Ale ono to tak úplně nebylo. Do utkání jsme vstoupili dobře, dařila se nám kombinace, dobře jsme se hýbali a dokázali jsme si vytvářet šance. Vstřelené góly tomu dopomohly. Bylo tam dost situací, po nichž jsme mohli jít do vyššího rozdílu. Dá se říct, že o utkání by po prvním poločase bylo rozhodnuto. Přestože jsme hráče do druhého poločasu nabádali, abychom nepřestali být aktivní, tak se obraz hry trošku změnil. Karviná udělala tři změny a ztráceli jsme půdu pod nohama, hlavně ve středu hřiště. Nebyli jsme schopni udržet balon na kopačkách. Opticky to vypadalo, že Karviná měla územní převahu, i když až na závěr tam nebyla nějaká šance."

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Celkem dobrý vstup do zápasu, za stavu 0:0 jsme měli dvě čisté šance. Měly by se proměňovat, pokud ze zápasu chceme něco vytěžit. Potom přišla penalta. Boleslav hrála dobře. Měli jsme asi nejhorší fázi, co jsem v Karviné, protože nám absolutně vázla organizace, agresivita a souboje. S takovým pojetím hry, navíc bez běhání a daleko od hráčů, bychom daleko nedošli. Takové výkony se už nesmí opakovat. Už ve 27. minutě jsem chtěl trojnásobně střídat, ale pak rozhodčí odvolal penaltu. Myslím si, že správně. Věděl jsem, že se zápasem musíme něco udělat. Trojnásobné střídání jsme udělali o poločase, pomohlo to. Věřili jsme, že dáme kontaktní gól. Mangabeira měl šanci, která by se měla proměňovat. Potom tam byly pološance. Boleslav si to už uhlídala. Hrála dobře, bojovně, agresivně, čekala na rychlou přechodovou fázi a jednoduché balony za obranu. Vyhrála zaslouženě."

FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 2:0 (2:0)

Branky: 19. Ladra (pen.), 27. Zmrhal (Malínský). Rozhodčí: Berka – Antoníček, Mojžíš. Žluté karty: 56. Malínský (MBL) – 66. Tavares (KAR), 79. Santos (KAR), 86. Herc (KAR).

FK Mladá Boleslav: Jakub Diviš – Douděra, Takács, D. Šimek, Preisler – Matějovský (C) (69. Jirásek), Dancák – Malínský (60. Skalák), Ladra (90+1. Mašek), Zmrhal – Michal Škoda (90+1. Drchal).

MFK Karviná: Bolek – Jursa (80. Mikuš), Santos, Šindelář, Mazáň (46. Siňavskij) – Smrž (46. Mangabeira), Herc – Čmelík (46. Ostrák), Tavares, Bartošák – Papadopulos (C) (69. Haša).