Začalo se zostra, už po deseti minutách hry byly na obou stranách k vidění velké šance. Nejprve zahrozili domácí, když Kliment pláchl po levém křídle, obehrál brankáře Šedu, který proti němu špatně vyběhl, a vracel míč před odkrytou branku. Tu ovšem Sadílek z hranice vápna netrefil, dobrý blok mu vystavěl obránce Řezník.

Na opačné straně zahrozili muži v oranžovém, po autovém vhazování z levé strany obrana Slovácka propadla a na zadní tyči zůstal po povedeném centru nepokrytý Douděra, který z úhlu vypálil z voleje, gólman Slovácka ale vytěsnil balon na roh.

Skóre se měnilo ve 24. minutě. Matějovský se elegantním manévrem na středu pole vyhnul hned dvěma napadajícím protihráčům a narýsoval kolmý pas do vápna, kterým našel za obranou Václava Drchala. Ten už měl snadnou úlohu, počkal si na pohyb brankáře Bajzy a s přehledem zakončil po zemi mezi jeho nohama.

Blonďatý střelec úvodního gólu byl těsně po změně stran zase blízko dalšího úspěchu. Přes dva nedůsledně bránící hráče se natlačil za dlouhým odkopem Šedy a zakončoval levačkou jen kousek vedle domácí branky.

Stejně dopadl pro změnu před Šedovou brankou domácí kanonýr Kliment, kterému střídající Cicilia přiklepl centr proti noze. Kliment ovšem nepotvrdil svou dobrou střeleckou fazonu a tísněn třemi obránci pálil mimo.

Čtvrt hodiny před koncem si domácí tým hlasitě říkal o penaltu, nicméně Šimek v souboji s Navrátilem zahrál balon. Hra tak plynula dál a na druhé straně měl po povedeném přenesení hry velkou šanci Zmrhal, zleva ale pálil jen do bližší tyčky.

Střídající slovácký žolík Kohút si v závěru naskočil na centr z pravé strany, hlavou však netrefil branku a srovnat nedokázal. Naopak hosté byli blízko druhého gólu, jenže forvard Klíma po úprku přes půl hřiště nepovedenou kličkou nechal vyniknout Bajzu.

Domácí brankář se pak vyznamenal ještě v úvodu nastavení, kdy Douděra dostihl u postranní čáry míč a poslal ho za rozhozenou obranu Slovácka, kde byl volný Budínský. Ten ale ani nadvakrát nepřekonal připraveného gólmana.

V divokém závěru Bolka přežila standardku i rohový kop soupeře a veze z Uherského Hradiště cenné tři body za výhru 1:0. Po dvou porážkách v řadě tak tým trenéra Jarolíma zase zabral a vylepšil své postavení v tabulce. V příštím kole čeká Boleslav zlomový duel proti Brnu, které také bojuje o přežití.

Ohlasy trenérů

Josef Mucha (Slovácko): "Chyběla nám nadstavba. Už v první půli jsme měli tři čtyři slibné akce, ale jen po vápno. V koncovce jsme to nedokázali dohrát. Ve druhé půli jsme to přeskupili, ale měli jsme hlavně nakopávané balony, těch šancí jsme si moc nevypracovali. Trošku nám vázla kombinace v závěrečné fázi. Boleslavi ale taky vyšla v první půli jen jedna akce, kterou tedy skvěle vyřešili. Proto taky vyhráli. I ten gól padl z toho, že zpočátku nás přehrávali v záloze, pozdě jsme dostupovali, ve středu hřiště jsme měli nedostatek pohybu."

Karel Jarolím (Mladá Boleslav): "Možná jsme je v první půli zaskočili tím rozestavením. Řekl bych, že si s tím moc nevěděli rady. Slušně jsme kombinovali, dostávali jsme se před branku. Je to samozřejmě o pohybu, o aktivitě, to se nám dařilo. Ve druhé půli jsme možná víc vycházeli z hlubokého bloku, ale to vycházelo z toho, že Slovácko tam poslalo druhého vysokého útočníka a hodně balonů nakopávali. Myslím, že až na jednu nebezpečnou situaci jsme si s tím poradili. Věděli jsme, že se jim budou otevírat okýnka vzadu, což se stalo. Škoda jen, že jsme to nepotvrdili gólem. Klíma a Budínský měli v závěru tutovky, předtím i Venca Drchal. Naložili jsme s tím trochu lehkovážně."

1.FC Slovácko – FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 24. Drchal (Matějovský). Rozhodčí: P. Franěk – J. Hrabovský, J. Bureš. Žluté karty: 39. Divíšek (SLO), 42. Havlík (SLO), 84. Cicilia (SLO), 89. Kohút (SLO) – 34. Ladra (MBL), 41. Matějovský (MBL), 64. Drchal (MBL), 69. D. Šimek (MBL).

1.FC Slovácko: Bajza – Reinberk (21. Divíšek), S. Hofmann, Mich. Kadlec (C), Šimko (46. Tomič) – M. Petržela (62. Navrátil), V. Daníček, Havlík, Jurečka (62. Cicilia) – L. Sadílek (81. Kohút) – Kliment.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Řezník, D. Šimek, Jakub Klíma – Douděra, Matějovský (C) (49. Budínský), Dancák, Zmrhal – Ladra (83. Skalák) – Michal Škoda, Drchal (65. Jiří Klíma).