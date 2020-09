Kluby FK Mladá Boleslav a SK Slavia Praha se dohodly na výměně mladých brankářů. Z Mladé Boleslavi do pražské Slavie zamířil Jan Stejskal a opačným směrem Jakub Markovič. V obou případech se jedná o hostování.

Jakub Markovič se narodil před devatenácti lety a fotbalovou kariéru začal v 1. FC Viktorie Přerov, což je klub v olomouckém regionu, odkud již v létě 2014 zamířil do SK Sigma Olomouc na hostování a kam o rok později přestoupil. V zimě 2016 přestoupil do SK Slavia Praha. V sešívaném dresu byl členem týmů, které vybojovaly české tituly v kategoriích U17 a U19. Za dospělé mužstvo SK Slavia Praha nastoupil do dvou prvoligových zápasů a do jednoho pohárového z programu MOL Cup. Za dorostenecké české reprezentace odchytal celkem dvacet utkání v kategoriích U15 (1), U16 (6), U17 (10) a U18 (3).