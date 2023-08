Ve Slovácku strávil čtyři roky. Přes dorost a juniorku se brankář Matouš Trmal dostal až do ligového týmu, díky svým výkonům v nejvyšší soutěži získal lukrativní angažmá v portugalské Guimarãesi. Nyní se čtyřiadvacetiletý gólman vrací zpět do Uherského Hradiště, bývalému klubu se v sobotu od 15 hodin postaví coby jednička Mladé Boleslavi.

Foto: 1. FC Slovácko

„Slovácko bude určitě těžký soupeř, domácí prostředí je tam pro hostující mužstva nepříjemné, jak skvělí fanoušci svůj tým táhnou za úspěchem. Vyrovnaný zápas budou rozhodovat maličkosti a věřím, že vítězně pro nás,“ vyhlíží svůj návrat po třech letech mladoboleslavský brankář Matouš Trmal.

„Ani mě nepřekvapilo, že je Matouš zpátky. Měl jsem zprávy, že se chce vrátit do Česka. Je vidět, že je spokojený, daří se nejen jemu, ale i týmu,“ registruje asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

A nejde o jediné propojení obou klubů.

Domácí obránce Jan Kalabiška před šesti lety odehrál v dresu Mladé Boleslavi 23 zápasů. „Byl jsem tam rok a půl, žádné velké vzpomínky na to působení nemám. Sice jsem s Boleslaví vyhrál pohár, ale ty oslavy nebyly jako tady. Už to beru jako každý ligový zápas,“ přiznává čerstvý autor 150 ligových startů.

Jak vidí dnešní mužstvo z města automobilů? „Mají zkušené hráče, vysoké, ten mix mužstva je dobrý. Přišel tam Trmy (brankář Matouš Trmal), viděl jsem nějaké jejich sestřihy. Je to kvalitní tým a bude to těžký zápas. Musíme se zodpovědně připravit, ať znovu neztratíme doma nějaké body,“ plánuje šestatřicetiletý Jan Kalabiška a prozrazuje recept na výhru:„Musíme být agresivní na míči a nepouštět soupeře do žádných příležitostí. Nic jim nedovolit, snažit se dát brzy branku. Když prohráváte, tak je potom složité výsledek otáčet.“

„Mladá Boleslav má sice mladého a v lize začínajícího trenéra, ale také velmi nabitý kádr, velmi dobré hráče, velice silný tým. Postavení po čtyřech kolech odpovídá kvalitě soupeře,“ má jasno asistent Palinek.

Jak Slovácko, tak Boleslav mají podobné ambice - atakovat pohárové příčky. V sobotu se tak dá očekávat zajímavá a vyrovnaná bitva, svižný a ofenzivní fotbal. „Pokud zopakujeme výkon proti Olomouci a zlepšíme koncovku, dopadne to dobře,“ věří Palinek.

Kouč Středočechů Marek Kulič připomněl, že Slovácko disponuje nejzkušenějším týmem v lize. „Plus k tomu mají vynikajícího trenéra," zmínil i rovněž ex-boleslavského Martina Svědíka. „Slovácko hraje velmi dobře venku a hlavně v domácím prostředí s vynikajícími fanoušky, bude to tam pro nás velmi těžké. Při vědomí toho, že doma prohrálo s Olomoucí, budou dělat maximum, aby další domácí zápas zvládlo lépe. My se na utkání, ve kterém nás nečeká nic lehkého, těšíme a porveme se o co nejlepší výsledek,“ vyhlásil Marek Kulič.

Oba týmy v úvodních čtyřech kolech získaly shodně sedm bodů. Zajímavostí je, že Mladoboleslavští se prosazují hlavně v úvodu a na konci střetnutí, takto dali pět ze sedmi branek. Daří se hlavně Jawovi. Gambijský forvard si připsal dva góly a dvě asistence.

Trenér Slovácka se naopak bude muset obejít bez útočníka Rigina Cicilii, který od disciplinární komise vyfasoval za vyloučení v duelu s Bohemians 1905 trest na čtyři soutěžní utkání. Cicilia v 85. minutě udeřil do obličeje Křapku a sudí Pechanec po zásahu videorozhodčícho a přezkoumání situace na monitoru útočníka hostů vyloučil.