Kayserispor, za který Muris Mešanovič v letošní jarní sezóně nastoupil do patnácti utkání a dal v nich tři góly, skončil v uplynulém ročníku 2019-20 předposlední, ale do nižší soutěže nesestoupil, neboť vzhledem ke koronavirové pandemii se šéf tureckého fotbalového svazu s ministrem sportu turecké vlády dohodli, že Süper lig nikdo neopustí a navíc se rozšíří o trojici postupující z druhé ligy z původních osmnácti na jedenadvacet účastníků.

Muris Mešanovič se po půlročním hostování v Kayserisporu sice vrátil do Česka a zapojil se do letní přípravy s mužstvem FK Mladá Boleslav, v jehož dresu nastoupil do dvou srpnových přípravných utkání, ale po měsíci se nechal opět zlákat nabídkou tureckého klubu, tentokrát Denizlisporu, jenž byl v uplynulém ročníku 2019-20 čtrnáctý v Süper lig.

Muris Mešanovič přišel v lednu 2008 do Česka z FK Rudnik a následně prošel Jabloncem, Jihlavou, slovenskou Dunajskou Stredou a v lednu 2016 přestoupil do pražské Slavie, které dvanácti góly pomohl k zisku mistrovského titulu. Od ledna 2019 je hráčem FK Mladá Boleslav a za rok ve 29 zápasech dal 13 gólů v české lize, ve dvou zápasech přidal dva góly v tuzemském poháru MOL Cup a ve čtyřech zápasech jeden gól v předkolech Evropské ligy UEFA. V jarní sezóně 2020 hostoval v tureckém klubu Kayserispor, na podzim 2020 bude hostovat v jiném tureckém klubu Denizlispor.