Mladá Boleslav – Fotbalisté Mladé Boleslavi si i v předposledním přípravném letním zápase připsali vítězství. Proti druholigové Jihlavě se však v mladoboleslavské aréně nerodilo vůbec hladce.

Hosté šli v sobotním dopoledni dokonce do vedení. V 17. minutě po Zahradníkově přihrávce Chytrý z hranice vápna tvrdě vystřelil a míč se v levém horním koutě svezl od břevna do sítě Trmalovy branky. Ve 34. minutě ale Vojta utekl jihlavským stoperův, ale nabízené šance se zalekl tak, že k zakončení vůbec neodhodlal, Boleslavští však zůstali na míči a dobývání soupeřova vápna zakončil Ladra ranou z patnácti metrů do pravé šibenice. Na přestávku se tak šlo za remízového stavu 1:1.

Druhý poločas začal rozháraně, navíc nezaviněným zraněním čerstvého Jawa a nakopnutím Matějovského nešikovně si počínajícím jihlavským hráčem. Necelých deset minut po změně stran ve zmatcích před jihlavskou brankou se marně pokoušeli postupně čtyři boleslavští hráči prostřelit hradbu obětavě bránících soupeřů. Po hodině hry boleslavský kouč Holoubek dokončil proměnu boleslavského mužstva vystřídáním šestice hráčů, čímž na hřišti zůstali z prvního poločasu pouze Kostka a Langhamer, na které přišla řada o chvíli později.

Závěrečnou půlhodinu si Boleslavští vynutili převahu, chvílemi až drtivou s neefektivními střeleckými pokusy. Teprve čtvrt hodiny před koncem změnili podruhé v tomto zápase skóre.

V 75. minutě povedený Buryánův centr proletěl napříč jihlavským brankovištěm a Kušej v akrobatickém výskoku nekompromisně nasměroval míč k levé tyči.

FK Mladá Boleslav – FC Vysočina Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 34. Ladra, 75. Kušej - 17. Chytrý. Rozhodčí: Adámková. Diváci: 150.

Boleslav: Trmal (46. Lichtenberg) - Kostka, Králik (62. Poulolo), Suchý (62. Donát), Fulnek (46. Kadlec) - Matějovský (62. Sakala), Langhamer (79. Mašek) - Ladra (62. Fila), Mareček (62. Stránský), Mašek (62. Kušej) - Vojta (46 Jawo, 52. Buryán).

Jihlava: Jágrik (46. Soukup) - Hošek (46. Haala), Štětka (46. Sládek), Fobassam, Chytrý (46. Labaran) - Pešek (46. Vítěk), Lacko (46. Miška) - Franěk (46. Křivánek), Šancl (46. Wilson), Selnar (46. Křehlík) - Zahradník.