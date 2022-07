Zkušený sedmadvacetiletý obránce Ondřej Karafiát je odchovancem pražské Sparty a zkušenosti sbíral také v žižkovské Viktorii, Českých Budějovicích, Liberci a pražské Slavii, ze které od loňského léta hostuje v Mladé Boleslavi. V nejvyšší české lize odehrál 156 utkání (127 za Liberec, 5 za Slavii, 24 za Boleslav) a nastřílel čtyři góly (3 za Liberec a 1 za Boleslav). S vedením mladoboleslavského klubu se nyní dohodl na prodloužení hostování do konce letošního roku a následném přestupu s platností od 1. ledna 2023.

Pětadvacetiletý ofenzivní fotbalista Tomáš Ladra začal s fotbalem v České Lípě, ale už v mládežnickém věku kopal za Mladou Boleslav, ze které odešel jen na dvě krátká hostování do Pardubic a Jablonce nad Nisou. V prvoligových 138 zápasech (13 za Jablonec a 125 za Boleslav) dal 18 gólů (2 za Jablonec a 16 za Boleslav). V těchto dnech prodloužil smlouvu v FK Mladá Boleslav do 30. června 2024.

Talentovaný jedenadvacetiletý kanonýr Ladislav Krobot fotbalově vyrostl v pražské Slavii, kam přišel v žákovském věku z FK Jeseník, a ze které se v létě 2019 přesunul do Mladé Boleslavi, v jejímž dresu z pozice náhradníka naskočil do pěti prvoligových duelů. Uplynulý ročník 2021-22 hostoval v druholigovém FK Ústí nad Labem, kde byl s devíti góly nejproduktivnějším klubovým střelcem. Po letošním červnovém návratu do Mladé Boleslavi v letních přípravných zápasech pětkrát skóroval a prodloužil smlouvu do 30. června 2024.

Mimořádně talentovaný osmnáctiletý ofenzivní hráč Lukáš Mašek byl před dvěma lety vyhlášený nejlepším mladším dorostencem v České republice a zařazený do prvoligového kádru FK Mladá Boleslav. V současnosti s šestadvaceti prvoligovými starty bez gólového zápisu podepsal prodloužení profesionální smlouvy do 30. června 2025.