Trenér Hoftych má aktuálně pod palcem pětadvacítku plejerů. Nováčky v hráčské kabině jsou brankář Martin Polaček (přestup z polského Podbeskidzie Bielsko-Biala), obránce Radek Látal (přestup z SK Sigma Olomouc), defenzivní hráč Denis Donát (přestup z FC Hradec Králové), záložník Denis Darmovzal (přestup z SFC Opava). Staronovými členy prvoligového kádru jsou Jakub Fulnek (návrat z hostování v Bohemians Praha 1905) a Ladislav Krobot (návrat z hostování v FK Ústí nad Labem, kde byl s devíti góly nejlepším klubovým kanonýrem). Z mladoboleslavského třetiligového B mužstva byli přizváni Matyáš Coňk a Hasan Jahič.

V porovnání s nedávno skončenou jarní sezónou v mužstvu nejsou David Douděra (přestup do SK Slavia Praha), Ewerton Paixao da Silva (přestup do SK Slavia Praha), Michal Hlavatý (po skončení ročního hostování z Plzně přijal nové angažmá v FK Pardubice), Martin Sladký (po půlročním hostování návrat do SK Dynamo České Budějovice), Filip Horský (po půlročním hostování návrat do SK Slavia Praha), černohorský útočník Vuk Strikovic (po půlročním hostování návrat do FK Rudar Pljevlja).

Budoucnost dosud v Mladé Boleslavi hostující dvojice Kryštof Obadal (SK Slavia Praha) a Vojtěch Smrž (MFK Karviná) je v jednání, podobně jako mladoboleslavských Pavla Halouska a Milana Jiráska, kteří v uplynulé sezóně hostovali v FK Viktoria Žižkov. Klub intenzivně řeší hostování pro dvojici Daniel Langhamer a Ladislav Mužík. Jakub Klíma, který dosud hostoval v FC Hradec Králové, do tohoto klubu definitivně přestoupil.

„Jsem rád, že se podařilo podepsat prodloužení smlouvy se Škodou a Skalákem, kteří spolu s Matějovským a Šedou tvoří zkušenou osu týmu, jakou mužstvo potřebuje. S odchody Douděry i Ewertona jsme počítali, oběma za rok končily smlouvy a oba se chtěli v kariéře posunout, proto jejich odchody považuji za logické kroky. Naopak přišli hráči, které jsme chtěli. Věřím, že postavíme dobré mužstvo. Momentálně cítím, že kvalita v týmu je," prohlásil na úvod letní přípravy hlavní trenér Pavel Hoftych.

Přestože boleslavský herní styl ovlivňovala Douděrova rychlost a Ewertonova pro soupeře nevypočitatelná práce s míčem, nepředpokládá Pavel Hoftych, že po jejich odchodu bude potřeba dramaticky přetvářet herní projev. „Na Douděrovo místo můžeme nasadit podobně rychlé Pecha nebo Látala, více by se měl individuální technikou prosazovat Skalák a doufám, že bude zdravotně v pořádku Škoda, kterého více využijeme v koncovce, když budou před soupeřovu branku sypat centry Preisler s Rolinkem. Naší výhodou bude, že pro různé varianty, které se nabízejí v různých rozestavení.