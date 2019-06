Po standardním přivítání trenérem začali fotbalisté hned s přípravou. Celý první týden budou trénovat dvoufázově na městském stadionu, kde mají všechny potřebné podmínky pro kondiční i herní přípravy a k dispozici posilovnu s regenerační linkou.

Protože fotbalisté měli pro dny volna individuální tréninkové plány, tak od první minuty odstartovali letní přípravu v plném nasazení pod velením kondičního trenéra Pavla Čvančary. Ovšem míče jim na první tréninkové jednotce nechyběly. První týden vyvrcholí letním turnajem v Benátkách nad Jizerou, v jehož rámci sehrají dvě utkání (s Příbramí a Teplicemi) a hned následující neděli odcestují do Rakouska na týdenní soustředění se dvěma zápasy proti zahraničním soupeřům (Sturm Graz a Kluž).

V pondělním dopoledni 17. června s trenérem Jozefem Weberem začali letní přípravu brankáři Jan Šeda, Petr Mikulec, Jan Stejskal, obránci Antonín Křapka, Dominik Hašek, Philipp Tvaroh, Jan Král (návrat z hostování v německém Aue), Ladislav Takács, Marco Túlio, Daniel Pudil (volný hráč po působení v Anglii, řeší se podmínky dvouletého kontraktu), Petr Mareš, Jakub Fulnek, záložníci a útočníci David Pech, Tomáš Ladra, Tomáš Wiesner, Marek Matějovský, Dominik Mašek, Adam Provazník, Tomáš Přikryl, Ewerton da Silva, Lukáš Budínský (ladí se administrativní záležitosti přestupu), Jonas Auer (ze Slavie Praha), Michael Hönig (z SK Slavia Praha), Alhasan Rashid (z mladoboleslavského dorostu), Jaroslav Diviš (konec hostování ve Slovácku), Petr Hampl (přestup z SK Benešov), Jiří Klíma (přestup z Vysočina Jihlava). Z různých důvodů se do přípravy připojí později Muris Mešanovič, Nikolay Komlichenko (posunutá dovolená kvůli reprezentačním povinnostem), Alexei Tataev, Michal Hubínek (doléčuje zranění z konce minulé sezóny) Jakub Rada (návrat z hostování v Trnavě).

PŘICHÁZÍ KLÍMA

Jedním z nováčků v mladoboleslavském kádru na začátku letní přípravy je dvaadvacetiletý útočník Jiří Klíma, který z FC Vysočina Jihlava přestoupil do FK Mladá Boleslav a v novém působišti se upsal na tři roky, přesněji do 30. června 2022. Opačným směrem zamířil do Jihlavy na hostování ofenzivní David Novák z mladoboleslavské juniorky.

Jiří Klíma je odchovancem Polné, odkud už v osmi letech zamířil do Jihlavy. Postupně prošel jihlavskými mládežnickými družstvy a výrazně na sebe upozornil gólovou produktivitou v dorostenecké lize trenéry českých mládežnických reprezentací i tehdejšího kouče jihlavského dospělého týmu Michala Hippa, jenž mu dal v květnu 2016 šanci prvních deset minut v nejvyšší tuzemské lize na pražské Letné proti Spartě.

Cenné zkušenosti pro působení v dospělém fotbalu získal v ročníku 2016-17 při hostování v druholigovém Znojmě. Od léta 2017 patřil do prvoligového kádru FC Vysočina Jihlava a v devatenácti absolvovaných utkáních vstřelil jedinou branku do sítě Teplic.

V uplynulém ročníku 2018-19 v druhé lize za Jihlavu nastoupil do devětadvaceti zápasů včetně neúspěšné baráže s prvoligovou Karvinou a nastřílel devět gólů.

„Jsem si samozřejmě vědom konkurence kvalitních útočníků, která v Mladé Boleslavi panuje. Velkou motivaci pro mne představuje vidina zápasů Evropské ligy a též tradičně vysoké mladoboleslavské ambice v nejvyšší soutěži. Moc se na tyto výzvy těším. Navíc jsem už na sobě cítil, že bych se rád v kariéře dále posunul, neboť jsem ji vlastně téměř celou strávil v Jihlavě. Každý fotbalista se chce posouvat co nejvýše a když přijde taková šance, tak by byla velká škoda ji nevyužít,“ těší se Jiří Klíma na změnu dresů. „S Vysočinou jsem se chtěl loučit postupem do první ligy. I proto jsem minulý rok podepsal prodloužení smlouvy. Věřil jsem, že jsme schopní se do ligy vrátit. Bohužel se to nepovedlo. Obrovská škoda, bude mě to trvale mrzet,“ neskrývá urostlý útočník přetrvávající zklamání z nevydařené baráže o jihlavský návrat mezi tuzemskou fotbalovou elitu. „Jihlavu bud mít vždy v srdci. Dostala mě do velkého fotbalu, v jejím dresu jsem nastoupil do premiérového utkání v nejvyšší soutěži a vstřelil první ligový gól. Celému klubu strašně moc děkuji, jak se o mě staral. Poděkování náleží opravdu všem trenérům, kteří mě vedli. Díky náleží i super fanouškům. Věřím, že jihlavské kluky budou i nadále podporovat a že se na Vysočině brzy znovu dočkají první ligy.“

JAN FIDLER