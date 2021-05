Vstup do zápasu měli domácí fotbalisté skvělý a už po pěti minutách měl Šeda v boleslavské brance za sebou dva těžké zákroky. Jeho spoluhráči ovšem záhy ukázali velkou efektivitu, když z prvního vážnějšího útoku udeřili – Douděra v brejku pláchl po pravé straně a předložil míč do prázdné Václavu Drchalovi, který se po vítězném zásahu v minulém kole radoval z další trefy.

Středočeši byli v první půli aktivnější a nebezpečnější, a potvrdili to pár minut před přestávkou druhým gólem. Skalák, který musel brzy vystřídat zraněného Ladru, ještě zblízka na brněnského gólmana Berkovce nevyzrál, balon se ale obloučkem odrazil na hranici vápna a odtamtud ho pěkným volejem umístil k tyči David Douděra.

Do šaten se šlo za stavu 2:0 pro Boleslav. A krátce po změně stran skóre ještě narostlo, mizernou malou domů vystihl Drchal, kličkou se vyhnul domácímu brankáři a zblízka zvýšil na 3:0. Hned z protiakce ovšem sudí Proske nařídil penaltu pro Zbrojovku. K puntíku si stoupl stoper Luděk Pernica, bezpečně proměnil a trefil se i ve druhém vzájemném utkání obou mužstev této sezony.

Brňané byli po rychlé odpovědi jako polití živou vodou a zatápěli boleslavské obraně. Blízko gólu byli po nebezpečném Štěpanovského centru, který ale proskákal vápnem, aniž by našel někoho v červeném. Potom neuspěl ani Hladík, který po Reiterově rohu hlavičkoval jen do tyče hostující branky.

Kontaktní branka padla až čtvrt hodiny před koncem řádné hrací doby. Texlův centr propadl před brankou až k Jakubu Přichystalovi, který zblízka nezaváhal a dostal Zbrojovku na dostřel.

Jenže na kýžené srovnání už domácí tým nedosáhl. Boleslav se dokázala ubránit všem brněnským snahám o třetí zásah, a i když střídající útočník Klíma v devadesáté minutě neuspěl tváří v tvář Berkovcovi, dovedl hostující celek utkání ke zdárnému konci.

Po vítězství 3:2 Boleslav veze z moravské metropole kromě tří bodů i jistotu udržení se v první lize i pro příští ligovou sezonu. Naopak Brno zůstává v pásmu sestupu a se záchranou to už bude mít velice složité. Jarolímův tým může jít do příštího utkání s klidnou hlavou – příští neděli přivítá na svém hřišti Spartu Praha.

Očima trenérů

Richard Dostálek (Brno): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, hned z první brejkové situace jsme zaváhali. Místo abychom dostali soupeře pod tlak, tak jsme znovu inkasovali. Za stavu 0:2 už je to těžké, navíc po hrubé chybě v obraně jsme dostali třetí gól. Pak hráči ukázali charakter a vůli. Ukázali, že umějí hrát fotbal a bojovat za Zbrojovku. Tak má vypadat ligový fotbal, ale nedotáhli jsme to alespoň k bodu. Razantní změnu ve srovnání s předchozími zápasy jsem tam neviděl, k hráčům budu kritický. V naší situaci musejí lítat drny, hořet tráva a to tam v prvním poločase nebylo.To nás stálo body."



Karel Jarolím (Mladá Boleslav): "Prapodivný zápas. Výsledek je pro nás důležitý, protože máme definitivní záchranu. Vypadalo to slibně, když se nám podařilo rychle dát gól. Brno muselo víc útočit a nám se otvíraly prostory pro protiútok. Za stavu 2:0 si to člověk může pokazit jen sám. Třetí gól nám spíše uškodil, protože jsme měli pocit, že se už nemůže nic stát. Vzápětí se Brno dostalo zpátky do hry. Nakoplo je to, nás to naopak vykolejilo, nedokázali jsme podržet míč. V závěru létaly nakopávané míče do šestnáctky, tam se může stát cokoli."

FC Zbrojovka Brno – FK Mladá Boleslav 2:3 (0:2)

Branky: 49. Pernica (pen.), 74. Přichystal (Hladík) – 6. Drchal (Douděra), 38. Douděra, 47. Drchal. Rozhodčí: Proske – Kotík, Váňa. Žluté karty: 21. J. Sedlák (BNO), 45+1. Dreksa (BNO), 73. Pachlopník (BNO) – 90+2. Preisler (MBL).

Brno: Berkovec – Štepanovský, Dreksa (C) (46. Jan Moravec), Pernica, Hlavica – Reiter (71. Bariš), Texl, Pachlopník (75. Endl), J. Sedlák (46. Fila), A. Fousek (46. Přichystal) – Hladík.

Boleslav: Šeda – Řezník, D. Šimek, Jakub Klíma (56. Preisler) – Douděra, Dancák, Budínský (C), Zmrhal – Ladra (25. Skalák) – Michal Škoda, Drchal (73. Jiří Klíma).