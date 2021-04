Boleslav si během několika kol před duelem s Ostravany v tabulce polepšila, bodovala ve čtyřech utkáních v řadě a díky vítězstvím nad konkurenty z Teplic a Opavy se vzdálila sestupovým pozicím. Aktuálně je nicméně stále na čtrnácté příčce, na pásmo sestupu má náskok sedmi bodů.

Rozhodně ale není nic jistého, a v klubu to dobře vědí. „V naší současné situaci musíme doma uhrát tři body,“ prohlásil stručně a jednoznačně boleslavský trenér Karel Jarolím. Ten nebude moci v sobotním utkání počítat s klíčovým záložníkem Samuelem Dancákem.

Slovenský středopolař se po svém zimním příchodu plynule zařadil do základní sestavy, na Baníku ale dostal čtvrtou žlutou kartu v ligové sezoně a vykoledoval si jednozápasovou stopku.

Citelné ztráty ovšem počítá i Slovan – rovněž kvůli žlutým kartám mu vypadli klíčoví muži ofenzivy Jakub Pešek a Imad Rondić. Druhý jmenovaný se přitom pod výhru 2:0 v Opavě kromě karetního trestu podepsal gólem a asistencí.

Bylo to první ligové vítězství Slovanu po více než měsíci. „Vyhráli jsme, hráči odvedli slušný výkon a jsme rádi, že vezeme z Opavy tři body,“ zhodnotil to lakonicky trenér Liberce Pavel Hoftych. I tak je jeho soubor pořád ve hře o poháry – ze šesté pozice ztrácí na čtvrté Slovácko sedm bodů.

S kým už naopak Liberec může počítat, to jsou dva nejlepší střelci týmu Jhon Mosquera a Michael Rabušiv, kteří vynechali utkání v Opavě, do Boleslavi už by ale s týmem měli přijet. Oba dva byli v akci i v prvním vzájemném duelu obou soupeřů v sezoně.

Liberec doma těsně před Vánoci přehrál trápící se Boleslav hladce 3:0 – Rabušic asistoval u prvního gólu Hromady, Mosquera naskočil ve druhé půli coby střídající hráč.

Od prosince se toho ale dost změnilo, hlavně na straně středočeského týmu. Ze základní sestavy, kterou Karel Jarolím poslal do akce na půdě Slovanu, si své místo alespoň částečně udrželi jen tři hráči, obránci Křapka a Douděra plus klíčový útočník Jiří Klíma.

Zbytek týmu se obměnil po mohutném zimním posílení. Od té doby si také Boleslav polepšila, a to jak herně, tak i výsledkově. Do sobotního utkání s rivalem zpod Ještědu půjde s jednoznačným cílem, vrátit se na vítěznou vlnu, vzdálit se sestupovým příčkám a přiblížit se klidnějším patrům tabulky.

Hrát se bude mimo jiné i o prolomení dlouhé série, Boleslav v lize naposledy přehrála Liberec v červenci roku 2017. Od té doby na něj už devětkrát nevyzrála. Podaří se to na desátý pokus? Sobotní duel na boleslavském stadionu začíná v 16 hodin.