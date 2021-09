„Posledních patnáct minut si snad ani vůbec nepamatuji. Naše hra se tak sesypala, že se mi to jen těžko komentuje. V lize jsem asi ještě nezažil, aby se naše mužstvo z ničehonic takhle rozložilo," popisoval zmar autor jediné boleslavské branky David Douděra.

„Myslím, že jsme celkem hru kontrolovali. Navíc se nám podařilo dostat do vedení oproti zápasům, které jsme odehráli předtím. V průběhu druhé půle jsme tam ještě měli šanci,“ narážel Jarolím na možnost Ondřeje Karafiáta.

Mladou Boleslav dostal na půdě dlouhodobě neoblíbeného soupeře po půl hodině hry do vedení Douděra. Ještě nedlouho před koncem to vypadalo na poklidnou jízdu Jarolímovy družiny za první venkovní výhrou v ročníku.

„Je to pro mě těžká rána. Takový zápas jsme měli dotáhnout k výhře. Protekl nám mezi prsty,“ vstřebával kolaps trenér Karel Jarolím.

