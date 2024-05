Luboš Kurzweil dnes 06:00

Fotbalisté Mladé Boleslavi se v nedělním závěrečném pátém kole ligové nadstavbové skupiny o titul představí na stadionu pražské Slavie. Před utkáním, které má v Edenu výkop stejně jako to na Spartě a v Ostravě v 16 hodin, drží čtvrtou příčku znamenající účast v předkole Evropské konferenční ligy. Tu chce tým trenéra Holoubka uhájit. Se sny o Evropě se ovšem nemusí zcela loučit, ani pokud by to nevyšlo.