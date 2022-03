„Myslím, že to bude spíše zabezpečenější než nahoru-dolů. Ale uvidíme, i my máme hodně ofenzivních typů. Očekávám zajímavé utkání, protože oba týmy mají ve svém středu několik osobností,“ nastínil kouč Středočechů. Vzkaz před utkáním vyslal i směrem k divákům. „Přijďte nás povzbudit, a pokud možno se nespleťte a fanděte nám a ne Spartě,“ přeje si Hoftych opravdové domácí prostředí.

Potvrdil zároveň, že na zápasy se Spartou, Plzní, či Slavií není potřeba hráče zvlášť motivovat. A to nejen ty se sparťanskou minulostí, kterou mají v aktuálním kádru Matějovský a Skalák.

Jan Vostřel si v Ústí vystřílel pozvánku na trénink k Hoftychovi

„Věřím, že můžeme odehrát slušné utkání a uspět,“ vyhlíží duel právě zkušený kapitán Boleslavi Marek Matějovský. Směrem k bývalému klubu dodal, že na tom není tabulkově ani herním projevem tak, jak by si na Letné sami představovali. I proto vidí šanci soupeře potrápit jako reálnou.

Ze Sparty se sice vrátil už před téměř šesti lety, tehdejší spoluhráči Dočkal, Krejčí či Sáček ale působí v letenském týmu i nadále. Žádné předzápasové hecování se prý ale nechystá. „Jsme v tom zkušení. Před utkáním si dáváme spíše oddech. Na hřišti jsme soupeři. Po zápase se můžeme pobavit a zajít na kafe,“ řekl Matějovský.

V porovnání s utkáním na Bohemce pak vidí jednu devizu pro předpoklad kvalitního fotbalu. Hrát by se totiž mělo na nepoměrně lepším terénu, byť také boleslavský stánek je domovem hned dvou prvoligových klubů. „Jsem rád, že máme takový plac. Co jsme teď zažili na Bohemce, nebo jsem měl možnost vidět v Liberci a v Jablonci, tak hřiště tam jsou v daleko horším stavu. Ač se to třeba z televize nezdá, tak to fotbal hodně znepříjemňuje. Vypadáme pak na hřišti, že neumíme kopnout, ale je to tím hodně ovlivněné,“ kvituje práci správců boleslavského placu.

Jaký výsledek se na něm nakonec v duelu osmého týmu s třetím zrodí?