Fotbalisté FK Mladá Boleslav v prvním pondělí nového roku 2020 zahájili přípravu v domácím prostředí Městského stadionu. Trenér Jozef Weber se přivítal s třemi brankáři a šestadvaceti hráči.

FK Mladá Boleslav zahájil zimní přípravu | Foto: Jiří Koros

Mladoboleslavští fotbalisté v pondělním dopoledni 6. ledna 2020 vpadli do zimní přípravy s plným nasazením. Trenér Jozef Weber jim naplánoval od pondělí do čtvrtka dvoufázové zatížení s tréninkovými jednotkami dopoledne od desáté a odpoledne od třetí hodiny. Sraz v areálu domácího městského stadionu mají každé ráno v osm hodin při společné snídani a konec pracovní dne až po důkladné regeneraci a společné večeři, to znamená kolem sedmé hodiny večerní. V pátek i v sobotu budou trénovat pouze dopoledne.