FK Mladá Boleslav si vyhlédl posilu z Indonesie. Příchod Júsufa se nyní intenzivně řeší, hráč už trénuje s týmem.

Abdalláh Júsuf Hilál | Foto: Jiří Koros

Fotbalisté Mladé Boleslavi i jejich soupeři již znají jízdní řád nového ročníku FORTUNA:LIGY. Středočeši do ní vstoupí dvěma po sobě jdoucími domácími zápasy. 23. července přivítají Jablonec, o týden později jejich sousedy z Liberce. První výjezd hned bude dálkový - 5. srpna se jede do Karviné.

Hned ve 4. kole přijde na řadu jeden z taháků, kdy do Mladé Boleslavi přijede pražská Slavie. Plzeň dorazí do Boleslavi čtrnáct dní na to, mistrovská Sparta přijede 28. října. Základní část soutěže zakončí Bolka 27. dubna v Jablonci.

Kouč Marek Kulič by jistě přivítal, kdyby ve zmíněných zápasech měl k dispozici útočníka Júsufa Hilála. Ten se od středy v Boleslavi připravuje a jeho příchod se prý intenzivně řeší. Júsuf hrál v minulosti za Bohemians, Slovan Liberec a Slavii, odkud před rokem odešel do Jakarty. Tam ale aktuálně ukončil smlouvu.

Foto: Nejhorší den letní přípravy mají fotbalisté Boleslavi za sebou