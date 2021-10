Fotbalisté Mladé Boleslavi zakončili náročný program osmi dní, kdy hráli na Spartě a proti Plzni, soubojem proti týmu, který své domácí zápasy hraje v letošní sezoně také na mladoboleslavském městském stadionu. Hradec Králové porazili po strhujícím průběhu zápasu 3:2.

Na vedoucí gól Samuela Dancáka odpověděl Jakub Rada, ale domácím vrátil do konce první půle vedení Ewerton. Hosté po změně stran vyrovnali zásluhou Adama Vlkanovy, jenže v 78. minutě rozhodl o výhře Středočechů David Douděra. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma vyhráli třetí z posledních čtyř kol. Naopak Votroci nebodovali po třech kolech.

„Domácí hráli aktivně a dobře nás presovali. Bylo od začátku vidět, že touží po našem skalpu,“ začal zápasové hodnocení hostující kouč Miroslav Koubek. „My jsme se těžko dostávali do konstruktivní rozehrávky. Dostali jsme navíc zbytečnou branku, kdy jsme přehráli situaci a domácí z brejku skórovali Dancákem. Po našem vyrovnání už to vypadalo, že do kabin se půjde s remízovým stavem, tak jsme dostali další zbytečný gól. Přitom jsme hráče na Ewertona upozorňovali, že v tomto prostoru nesmí dostat čas s míčem na technické zakončení,“ dodal hradecký lodivod.

Zkraje druhého poločasu ale vyrovnal nádhernou střelou hostující kapitán Adam Vlkanova a bylo to 2:2. „Pak byla škoda té situace, kdy šel David Douděra sám na bránu, ale dal si dlouhý míč. V momentě, kdy jsme inkasovali to vypadalo, že by zápas mohl skončit i remízou, ale nakonec se štěstí usmálo na nás,“ řekl domácí kouč Karel Jarolím, k nakonec klíčové situaci, kdy centr Dancáka uklidil na zadní tyči do branky právě zmiňovaný Douděra. „Já jsem původně centroval na Škoďáka, ale ten míč pustil za sebe a Doudi to tam uklidil,“ hlásil po zápase záložník Samuel Dancák, který si v zápase připsal gól, a právě asistenci při vítězném gólu.

„Hradec je nepříjemný soupeř, což jsme věděli ze zápasů Hradce, které jsme viděli,“ prozradil po utkání domácí kouč Karel Jarolím. Ten se musel vypořádat s absencí vykartovaného kapitána a tvůrce hry Marka Matějovského: „Také jsme tomu přizpůsobili taktiku. Chtěli jsme naši hru přes střed hřiště maximálně zjednodušit a dostávat míče za hradeckou obranu a sbírat odražené míče.“

FK Mladá Boleslav – FK Hradec Králové 3:2 (2:1)

Branky: 29. Dancák, 45. Ewerton, 78. Douděra - 41. Rada, 51. Vlkanova. Rozhodčí: Klíma - Váňa, Arnošt - Orel (video). ŽK: Douděra, Ewerton, Šeda - Kateřiňák, Leibl.

Boleslav: Šeda - Karafiát, Suchý, Preisler - Douděra, Hlavatý (75. L. Mašek), Dancák, Jurásek - Skalák (66. Fila), Škoda (81. Smrž), Ewerton.

Hradec: Fendrich - Čech, Král, Leibl (83. Urma) - Harazim, Kateřiňák (33. Soukeník), Rada, Novotný (83. Prekop) - Dvořák (46. Kubala), Vašulín, Vlkanova.