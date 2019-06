První turnajové střetnutí mezi Boleslaví a Příbramí bylo bohaté na góly, po remíze 3:3 v základní hrací době uspěli v penaltách svěřenci Jozefa Webera.

Už ve 4. minutě příbramský Jan Rezek povedenou dalekonosnou střelou trefil pravý horní růžek. Ve 12. minutě Michal Škoda překonal Stejskala, ale pro ofsajd gól neplatil. Boleslavští potom dvakrát narazili na brankáře Milana Švengera, který zastavil hlavičku nové boleslavské posily Daniela Pudila a o tři minuty později vychytal i Murise Mešanoviče. Na druhé straně vytáhl Jan Stejskal ránu Romana Květa. Ve 27. minutě odcentroval zleva Petr Mareš a Mešanovič z pár kroků vyrovnal na 1:1. Potom měly oba týmy několik šancí, ujalo se ale až další zakončení Mešanoviče. Tomáš Wágner obral o balon obránce a tváří v tvář Švengerovi ještě přihrál svému spoluhráči, který trefil prázdnou branku.

Na začátku druhého poločasu hlavičkoval po rohovém kopu Wágner do náruče Švengera. Poté rozehráli hosté svižnou akci, kterou zakončil po centru Antonína Fantiše hlavičkující Jakub Kopřiva – 2:2. V 64. minutě dopravil Škoda podruhé v tomto utkání míč do Stejskalovy branky z ofsajdu, a tak rozhodčí podruhé jeho gól neuznal. V 87. minutě vyvrcholilo obléhání příbramské branky přesnou střelou Dominika Maška, který Boleslavi vrátil vedení. To ovšem hráči v bílomodrém neuhájili. V 89. minutě srovnal hlavičkou po rohovém kopu Marek.

Následoval pozápasový penaltový rozstřel. Ve třech sériích se střelci nemýlili, za Příbram Fantiš, Škoda, Matěj Polidar a za Boleslav Wágner, Mareš, Ladislav Takács. Čtvrtou sérii zahájil příbramský Rezek nastřelením břevna a po něm Pudil úspěšnou ranou poslal Boleslav do výhody, o kterou v páté sérii nepřišla, neboť po zdařilém kopu Tomáše Jablonského vítěznou pátou penaltu proměnil Mašek.

DRUHÁ VÝHRA

Do druhého zápasu se postavila opět Boleslav, ovšem ve značně pozměněné sestavě, a Teplice. Severočeši sice o přestávce vedli, Boleslav ale po pauze obrátila skóre a výhrou 2:1 si zajistila zisk poháru.

Na rozdíl od prvního utkání byl začátek spíše ospalý, tempo oproti předchozímu duelu nebylo takové. Skóre se poprvé měnilo až po téměř třiceti minutách, kdy se teplický Dominik Šup trefil přízemní ranou z hranice vápna k pravé tyči boleslavské branky. Pět minut před přestávkou podrazil ve vápně Jakub Fulnek Jakuba Horu, ten ale nařízený pokutový kop neproměnil, pouze nastřelil brankáře Petra Mikulce.

Ve druhém poločase Boleslavští vývoj zápasu dokonale otočili, což byl rozhodující krok k zisku turnajové trofeje. V 52. minutě zpracoval centr Jonase Auera Tomáš Ladra a po jeho přiťuknutí vyrovnal na 1:1 Michael Hönig. Nerozhodný stav vytrval až do posledních minut. V 88. minutě se po rohovém kopu míč vrátil k Lukáši Budínskému, který nečekanou a přesnou střelou z rohu pokutového území zakončil přesně k levé tyči.

Při utkáních na letním turnaji v Benátkách nad Jizerou na některých hráčích byly patrné stopy únavy z prvního týdne aktuálního přípravného období, jak jste to z pohledu trenéra vnímal?

„To bylo v pořádku, kdyby nebyli hráči po kondiční přípravě unavení, tak bych byl zklamaný a nespokojený s naší společnou prací. První týden měli hráči opravdu náročný. Ve druhém týdnu absolvujeme soustředění v Rakousku, kde budeme ještě částečně v kondiční přípravě pokračovat, ale už ji více proložíme herními prvky včetně dvou zápasů se zahraničními soupeři.“

Jozef Weber opakovaně vyhlašuje, že mužstvo připravuje na ofenzivní a divácky atraktivní herní projev a pro tento záměr i vybíral odpovídající typy fotbalistů. „Chceme dávat hodně gólů, ale určitě jich nechceme tolik dostávat, jako v předchozím ligovém ročníku.“

PŘESTŘELKA

Divokou přestřelkou 4:4 pak skončilo třetí turnajové utkání mezi Příbramí a Teplicemi. To skončilo po základní hrací době remízou 4:4, v následném penaltovém rozstřelu se radovali Tepličtí.

Po výhře na benáteckém turnaji pokračují boleslavští fotbalisté v přípravě. Hned v neděli odjeli do rakouského Hinterstoderu, kde je čeká šestidenní soustředění a dva přípravné zápasy. Střetnou se se Sturmem Graz a rumunským celkem CFR Kluž.

Memoriál Jaroslava Krále

Příbram – Mladá Boleslav 3:4 pk

Branky: 4. Rezek, 49. Kopřiva, 89. Kodr – 27. a 43. Mešanovič, 87. Mašek. Rozhodčí: Pechanec. Diváci: 450.

Boleslav: Stejskal – Tvaroh, Takács, Pudil, Mareš – Hubínek (46. Hampl), Mašek – Pech (46. Wiesner), Mešanovič (46. Provazník), Ewerton (66. Rashid) – Wágner. Příbram: Švenger – Kopřiva, Rezek, Tregler, Kodr, Květ, Škoda, Soldát, Fantiš, Polidar, Jablonský.

Teplice – Mladá Boleslav 1:2

Branky: 29. Šimeček – 52. Hönig, 88. Budínský. Diváci: 550.

Boleslav: Mikulec – Fulnek, Křapka, Hašek, Túlio – Bucha (61. Wiesner), Budínský – Hönig (71. Rashid), Ladra (71. Hampl), Auer (61. Provazník) – Jiří Klíma.

Teplice – Příbram 5:4 pk

Branky: 3. Žitný, 47. Jindráček, 69. Nazarov, 81. Moulis – 19. Voltr, 23. Held, 27. Voltr, 56. Vandas. Rozhodčí: Dorušák.

Příbram: Boháč (46. Kočí) – Cmiljanovič (46. Janota), Šimek, Vandas, Mezera, Jandera, Kilián (65. Ortiz), Průcha, Januška, Held, Voltr (46. Polák).

MICHAL KONVALINA, JAROSLAV BÍLEK