V prvním poločase naskočily po bok opor ligového mužstva Komličenka s Budínským mimo jiné nové tváře Douděra s Grigorjanem. Kapitánskou pásku navlékl zkušený stoper Mazuch, který se v Boleslavi připravuje po operaci achilovky.

„Ondra chtěl trénovat. My jsme to nepostavili jako nějakou zkoušku, spíš že se vzájemně trochu oťukáme. Není to ale postavené tak, že bychom ho tady nějak testovali,“ popsal situaci okolo Mazucha boleslavský kouč Jozef Weber.

Rovněž Sparta šla do utkání s mladým týmem a domácímu celku se dokázala herně víc než vyrovnat. Od 27. minuty i vedla, po rohovém kopu na levé straně Pražané obehráli celé pokutové území až doprava, načež Stejskala v boleslavské brance překonal Vojtěch Patrák.

„Hlavně první poločas utkání nám ukázal, že ne všichni hráči v kádru mají kvalitu. Šířka a kvalita kádru ještě není dostatečná. První půle utkání mě rozladila, to bylo velmi slabé,“ kritizoval Weber úvodní dějství, v němž někteří nováčci nedokázali nabídnutou šanci pořádně využít.

O přestávce domácí trenér vyměnil deset z jedenácti hráčů, na place zůstal jen zadák Glöckner, který poté střídal v průběhu druhé půle. Domácí také pozměnili rozestavení, postupně přidávali na tempu a dokázali vyrovnat, když se dvacet minut před koncem po rohovém kopu trefil hlavou Alexej Tatajev.

„Někteří hráči ve druhé půli mě naopak velmi potěšili. Mladší hráči jako Pech, Hönig nebo i Ladra splnili naše očekávání,“ chválil Jozef Weber po zápase výkon, který předvedli fotbalisté střídající jedenáctky.

V závěru skóroval z ofsajdového postavení Wágner, duel tak skončil remízou. Výsledkem 1:1 skončily i předchozí dva zápasy boleslavské skupiny Tipsport ligy mezi Spartou a Varnsdorfem a Varnsdorfem a Hradcem Králové. Právě s Východočechy se domácí Mladá Boleslav utká příště, a to ve středu 15. ledna znovu od 13 hodin.

Mladá Boleslav - Sparta Praha B 1:1 (0:1)

Branky: 68. Tataev - 26. Patrák.

Mladá Boleslav - I. poločas: Stejskal - Douděra, Mazuch, Glöckner, Křapka - Tataev - Hampl, Budínský, Grigoryan - Komlichenko, Provazník. II. poločas: Šeda - Pech, Pudil, Glöckner (61. Rudzan), Auer - Tataev - Fulnek, Hönig, Ewerton - Wágner, Ladra.

Michal Konvalina