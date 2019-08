Zápas odstartoval ve slušném tempu a obě mužstva si rychle vytvořila první šance. Domácí Muris Mešanovič po brejku pálil do boční sítě, na druhé straně lapil hlavičku Libora Kozáka brankář Jan Šeda. Sparťanský forvard byl navíc v ofsajdu.

První změna skóre přišla po čtvrthodině. Jakub Fulnek vběhl s balonem do pokutového území a obešel Štětinu, který se posléze míče dotkl rukou. Nařízenou penaltu potom s přehledem proměnil Mešanovič, který poslal Nitu na opačnou stranu a po zemi skóroval.

Výrazným momentem první půle byl i bolestivý střet mezi domácím stoperem Danielem Pudilem a útočníkem Pražanů Liborem Kozákem. Pudil skončil s obvázanou hlavou, Kozákovi muselo být ošetřeno zranění u levého oka.

Po půlhodině hry bylo vyrovnáno, Kangův rohový kop našel na bližší tyči hlavu slovenského stopera Dávida Hancka, který zakončil přesně na zadní tyč. Čerstvá sparťanská posila z Fiorentiny tak hned při svém prvním utkání v rudém dresu skórovala.

Před poločasem se ale domácí vzali náskok zpět. Sehráli skvělý brejk, kdy Bucha vysunul na pravé straně Matějovského, ten si připravil balon a v pravý moment ho poslal na hranici šestnáctky, kam si seběhl Mešanovič a podruhé v utkání pokořil Florina Nitu.

Hodně divoká situace se odehrála v boleslavském vápně dvacet minut před koncem. Šeda křikl na obránce Křapku, že si jde pro míč, za domácím zadákem se ale zjevil Costa a vrátil míč před prázdnou bránu. Tam při odkopu trefil sám sebe do ruky střídající Klíma. Za to ale penalta nemohla být nařízena, takže domácí stoper napodruhé stihl odpravit balon do bezpečí.Ve druhém poločase se Sparta snažila o srovnání. Slibnou šanci k tomu měl Kozák, ale po dobré nahrávce Kangy a natlačení před Šedu bránu vysoko přestřelil. Vzápětí sáhl hostující trenér Václav Jílek k překvapivému kroku, když ze hry stáhl dvorního režiséra a letos jasně nejplatnějšího hráče svého týmu Guélora Kangu.

V 74. minutě už se hosté radovali ze srovnání stavu. Trávníkův centr z rohového kopu přetavil ve vyrovnávací trefu hlavičkující Benjamin Tetteh. Jenže hned nato se domácí po výkopu vrhli vpřed, Bucha vyslal do vápna Murise Mešanoviče a ten z pravé strany po zemi a s pomocí tyče prostřelil Nitu, čímž zkompletoval hattrick.

Další zásadní moment přišel po osmdesáti minutách. Sparta se dožadovala pokutového kopu, souboj Matějovského a Štětiny v pokutovém území Boleslavi ale sudí Pavel Franěk posoudil jako faul sparťana.

Následně měl nadějnou šanci Michal Trávník. Po Šedově zákroku se míč odrazil za vápno, kde si ho našel někdejší středopolař Jablonce a bez přípravy pálil. Jeho pokus ovšem proskákal kolem branky.

Těsně před koncem Pražané potřetí vyrovnali. Lacinou ztrátu Boleslavi potrestal Libor Kozák, který si ve vápně našel dlouhý centr Štětiny a hlavičkou pod břevno nedal Šedovi šanci. Všechny tři branky tak hosté zaznamenali hlavou, Kozák navíc protrhl dlouhé čekání na gól, které se mu protáhlo na celkem 811 minut.

Potom Sparta zamkla domácí tým a po sérii centrů se míč odrazil za vápno. Dělový volej Martina Haška musel Šeda vyboxovat, s tvrdým projektilem si ale naštěstí pro Středočechy poradil.

Už v nastaveném čase rozehráli domácí rohový kop, po němž balon propadl až před branku. Florin Nita si ale poradil a schoval jej v rukavicích. V samotném závěru nastaveného času Mešanovič nadvakrát dopravil balon před branku a Lukáš Budínský, který byl v tu chvíli na hřišti necelou minutu, si našel místo na malém vápně a s přehledem uklidil balon do sítě.

Boleslav tak zaznamenala třetí letošní ligovou výhru a pozitivně se naladila na čtvrtek, kdy ji doma čeká odveta třetího předkola Evropské ligy proti rumunské Bukurešti.

Očima trenérů

Václav Jílek, trenér Sparty: „Předně chci říct, že se tady odehrálo velmi kvalitní nadstandardní ligové utkání, ke kterému přispěl soupeř i skvělá kulisa. Ty naše zápasy jsou stejné – jakoby hrajeme, jsme nebezpeční, vytvoříme si i hodně šancí, ale pak děláme triviální chyby v obraně. Soupeři stačí pět střel a dá nám čtyři góly… My naopak musíme precizně sehrát standardku nebo si pracně vypracovat šanci. Shazují nás taktické chyby a špatné rozhodování. Těžko se mi to hodnotí. Jsou to triviální chyby, které dostáváme středem obrany. Musíme je odstranit. Pokud to neuděláme, tak budeme dostávat lehké branky a nebudeme mít body. Těžko říct, proč jsme nedokázali po vyrovnání strhnout zápas na naši stranu a vždy inkasovali. Možná nějaká nekoncentrace, ale to bych spekuloval. Na úrovni Sparty se tohle stávat nemůže.“



Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi: „Na naše poměry to byla skvělá podívaná. Vývoj zápasu, dotahování Sparty, naše odskakování. Takový zápas jsem dlouho neviděl a sám jako trenér jsem takový asi ani nezažil. Šli jsme šťastně do vedení ve chvíli, kdy byla Sparta lepší. Pak hosté vyrovnali, ale my jsme ještě nabrali další dech. O poločase jsme hráče upozorňovali, že nesmíme být pasivní, protože pak by nás Sparta semlela a jsem rád, že jsme byli aktivní v napadání a dařilo se nám i získávat nějaké míče a po vyrovnání jsme šli znovu do vedení. V závěru už jsem se trošku smiřoval s remízou, kterou bychom se Spartou brali, ale nakonec se ještě štěstí přiklonilo na naši stranu. Bylo to nádherné představení pro celou Mladou Boleslav.“

MICHAL KONVALINA