Výhra nad Příbramí se nerodila snadno, i když už od 22. minuty hráli domácí po vyloučení Emmanuela Antwiho v početní výhodě. Hosté i v deseti hráli aktivně a jejich odpor Boleslav zlomila až v samém závěru, kdy se během dvou minut trefili Tomáš Ladra a Muris Mešanovič.

„Jsme rádi, že jsme navázali na úspěšnou jarní sérii a dovedli jsme utkání do vítězného konce. Do zápasu jsme vstoupili aktivně,“ pochvaloval si domácí trenér Jozef Weber slibný start v podání svých hráčů. Během dvaceti minut měl dvě slibné šance ve formě hrající Tomáš Přikryl, jenže nejprve po pěkném pasu Wiesnera pálil po zemi těsně vedle a potom po přiťuknutí od Komličenka přestřelil. Povedený nástup kazila jen vynucená změna v sestavě, kdy musel zraněného Wiesnera už po třinácti minutách nahradit Mešanovič.

Potom došlo ke klíčovému okamžiku celého utkání. Ve dvacáté druhé minutě příbramský Antwi stáhl ve vápně k zemi Nikolaje Komličenka, obdržel druhou žlutou kartu a byl vyloučen. Brzká červená karta trápila trenéra hostujícího týmu. „Klíčová věc bylo vyloučení. Od Antwiho to byla hloupost, klukovina. V dané situaci se takto nemohl zachovat,“ prohlásil po zápase Josef Csaplár.

Z nařízeného pokutového kopu ovšem ruský útočník trefil jen tyč. „Komličenko neproměnil penaltu, což se ale stává. Předtím jich dal šest v řadě. Podržíme ho, v jiných zápasech zase týmu výrazně pomohl,“ nelámal si s neúspěchem boleslavské opory hlavu Weber.

Potom domácí trochu ubrali, což jejich kouči neuniklo. „Desetiminutovka po penaltě nebyla dobrá. V závěru poločasu jsme se nadechli,“ řekl směrem k první půli. Až na jejím konci se málem mohl radovat Komličenko. Stoper Jakub Jugas se probil do vápna a z pravé strany poslal před branku střílený pas. Ten možná mírně tečoval Mešanovič, balon každopádně skončil na kopačce Komličenka, jehož šikovnou teč vytáhl nad břevno gólman Kočí.

Druhé dějství zpočátku nenabízelo pohledný fotbal. Domácí sice měli územní převahu, přes dobře organizovaný blok soupeře se ale těžko dostávali. Až kolem sedmdesáté minuty si Boleslav vytvořila dvě šance. Nejprve na Ondřeje Kočího nevyzrál rozjetý Přikryl, který skóroval ve dvou předcházejících utkáních. Podobně dopadl i střídající Ladra, který ve veliké šanci pálil zblízka pouze do těla příbramského brankáře.

„Dlouho to bylo 0:0 a myslel jsem, že bod bychom mohli udělat. Zlobili jsme, mohli jsme dát gól. Boleslav měla těch šancí hodně, my jsme naše akce nedotáhli do pokutového území,“ smutnil po zápase Csaplár. Jeho týmu ve druhém poločase zjevně docházely síly, čehož domácí nakonec přeci jen využili.

V 84. minutě sice na Kočím ještě ztroskotal Mešanovič, který si po individuálním průniku navedl míč na střed a vypálil po zemi, hostující gólman střelu vytáhl na roh. Necelé dvě minuty potom už se boleslavští fotbalisté radovali. Přikrylova nahrávka z levé strany vápna propadla až k protější tyči, kde si balon připravil Tomáš Ladra a prudkou střelou pod břevno zajistil domácímu týmu vedení.

Navíc po dalších dvou minutách domácí využili brejk a bylo to 2:0. Gólovou situaci opět založil Tomáš Přikryl, který vytáhl míč středem k šestnáctce Příbrami a v situaci dvou proti jednomu nahrál doleva na Murise Mešanoviče. Bosenský útočník po zemi prostřelil Kočího a po zimním přestupu ze Slavie zaznamenal první gól v novém dresu.

„Těžko si zvykám na takové závěry. Jak tady, tak minule s Jabloncem to byly nervy. Bylo to ale zasloužené. Šance jsme dlouho nedávali, ale vytrvali jsme, byli jsme trpěliví. Soupeř nás zlobil, Matoušek, Fantiš, Mingazov byli nebezpeční. Jsem rád, že jsme zápas zvládli,“ oddychl si po zápase domácí trenér Weber.

Jeho tým na jaře v pěti zápasech uhrál jedenáct bodů a dotírá na elitní šestku ligy. O další přiblížení postupu do skupiny o titul zabojuje v příštím kole na hřišti momentálně pátého Baníku Ostrava.

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram 2:0 (0:0)

Branky: 86. Ladra, 88. Mešanovič. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Kotalík. ŽK: Antwi, Nový, Mingazov, Kingue, Tregler (všichni Příbram). ČK: 22. Antwi. Diváci: 2832.

M. Boleslav: Šeda - Křapka (86. Mašek), Hájek, Jugas, Fulnek - Přikryl, Hubínek, Matějovský, Bucha (58. Ladra), Wiesner (14. Mešanovič) - Komličenko. Trenér: Weber.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Kingue, Antwi - Mingazov (75. Voltr), Květ, Tregler, Jablonský - Matoušek - Fantiš (83. Keita). Trenér: Csaplár.

AUTOR: Michal Konvalina