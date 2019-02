Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do ligového jara remízou 1:1. Proti druhému celku tabulky se prezentovali sympatickým výkonem a v zápase samotném si vytvořili více brankových příležitostí než papírový favorit zápasu.

Úvod zápasu ovlivnila nepříjemná situace, když se hlavami ve vzduchu srazili domácí Takács s plzeňským stoperem Hejdou. Pět minut se nehrálo a pro oba aktéry zápas skončil. Takács se s roztrženou hlavou ještě vrátil alespoň do hlediště, Hejda skončil v mladoboleslavské nemocnici, kde podle informací kouče Vrby zůstane přes minimálně přes noc s otřesem mozku. „Byla to hodně nepříjemná srážka. Docela obdivuji hráče, že na to nemysleli a hned byli schopni pokračovat v zápase,“ zamrazilo v zádech domácího lodivoda Webera. Na hřiště se tak záhy dostali Pernica a boleslavský novic Tataev.

Boleslav byla v první půli aktivnější, hosté hrozili spíše z brejků. A jeden z nich se ve 37. minutě ujal i gólově. Z pravého křídla odcentroval Kayamba a David Beauguel, který dostal v plzeňském útoku přednost před Chorým i Bakošem, se hlavou nemýlil.

„O poločase jsem hráčům říkal, že by byla škoda, takový zápas prohrát, protože už první poločas měl velmi dobré parametry. Ve druhé půli jsme nepolevili, byli jsme aktivní a mírná převaha přinesla několik závarů a nakonec i penaltu,“ hlásil kouč Weber. A právě zmiňovanou penaltu, po faulu na Komličenka, nejprve sudí Julínek neodpískal. Po zhlédnutí videa však jasně ukázal na penaltovou značku, kam si postavil míč nejlepší ligový střelec Komličenko, a ranou doprostřed srovnal.

Závěrečná čtvrthodinka pak přinesla zajímavou ligovou podívanou, neboť oba celky prahly po dalších bodech. Žádná z šancí se však již nepodařila dotáhnout, a tak si oba celky rozdělily po bodu. To kouč Weber výstižně shrnul do jedné věty: „Spravedlivá remíza po našem dobrém výkonu.“

FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 75. Komličenko - 37. Beauguel. Rozhodčí: Julínek. ŽK: Chaluš – Procházka, Havel, Hubník, Pernica, Chorý. Diváci: 3491.

Mladá Boleslav: Šeda – Křapka, Chaluš, Šušnjar, Fulnek – Takács (7. Tatayev), Hubínek – Přikryl, Matějovský (85. Mašek), Ladra (63. Ewerton) – Komličenko.

Plzeň: Hruška – Limberský, Hubník, Hejda (7. Pernica), Havel – Procházka, Hrošovský – Kovařík, Čermák (85. Chorý), Kayamba (79. Petržela) – Beauguel.