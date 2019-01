Mladá Boleslav - V minulém týdnu vstoupili fotbalisté Mladé Boleslavi do zimní přípravy. O víkendu proběhly v jejím kádru další změny. Po prodloužení smlouvy Tomášem Přikrylem a příchodu stopera Hájka z Plzně je dalším novým hráčem Jakub Fulnek z Jihlavy. Opačným směrem putují na přestup brankář Luděk Vejmola a útočník Stanislav Klobása, kteří na Vysočině na podzim hostovali.

Jakub Fulnek v Mladé Boleslavi. | Foto: Jiří Koros

„Myslím, že v současném fotbale není úplně běžné, aby hráč v jednom klubu strávil více než pět let. Už jsem na sobě opravdu pozoroval, že potřebuji změnu a další impuls do své fotbalové kariéry. Roli samozřejmě sehrála touha vrátit se do nejvyšší soutěže. Zájem Mladé Boleslavi mě velmi potěšil, neboť jde o přední český klub, který působí stabilně v nejvyšší soutěži a pravidelně má ambice na evropské poháry,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý Jakub Fulnek, který je odchovancem podbeskydského SK Metylovice.

„Kuba Fulnek v Jihlavě strávil pět a půl roku. Průběžně o něj projevovaly zájem různé ligové kluby a není tajemstvím, že od léta uvažoval o změně a rychlém návratu do nejvyšší soutěže. V létě jsme Kubovi změnu zaměstnavatele neumožnili, a to i proto, že jsme na jeho post neměli náhradu. Nyní přišel nejintenzivnější zájem z Mladé Boleslavi, o jejíž hráče jsme měli naopak zájem my. Jsem rád, že jsme se s mladoboleslavským sportovním ředitelem Josefem Jinochem nakonec domluvili na řešení, které by mělo být prospěšné pro oba kluby,“ okomentoval hráčskou výměnu ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

„S FC Vysočina budou už navždy spojeny mé začátky v profesionálním fotbale a první zápasy v nejvyšší soutěži. Na Jihlavu budu vzpomínat jenom v nejlepším,“ dodal Jakub Fulnek.

Po půl roce se do týmu Bohemians Praha 1905 z Mladé Boleslavi vrací Lukáš Hůlka. Fotbalový univerzál, který zvládne hrát na stoperu i štítového záložníka, v pondělí 7. ledna zahájí přípravu s Bohemians. Opačným směrem míří Dominik Mašek, jenž se začíná připravovat se středočeským celkem. Oba kluby podle webu pražského klubu pracují na dotažení případného transferu.

Ve středu 9. ledna čeká mladoboleslavské fotbalisty první herní prověrka. Na jedné z domácích ploch vyzvou poslední celek druholigové tabulky Viktorii Žižkov.