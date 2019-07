„Sami jste viděli, že máme nový tým plný dobrých hráčů, ale ještě potřebují čas na sehrání. Utkání bylo ze začátku hodně nervózní, ale tomu rozumím, bylo to první ostré utkání. Ale ukázali jsme, že máme v defenzivě velmi dobře organizovaný tým, což byl dneska základ, protože Boleslav je velmi kvalitní soupeř, který bude hrát o Evropu. Domácí jsme do mnoha šancí nepouštěli a postupem času už byla Boleslav nervózní,“ řekl k zápasu kouč hostů František Straka.

Jeho protějšek Jozef Weber dodal: „Samozřejmě jsme rádi za výhru. První kola v lize nebo v pohárech bývají nervózní a také od nás dnes nebyl ten výkon uhlazený. Klobouk dolů před Karvinou, která se příchodem kouče Straky vrátila ke kořenům své hry – poctivý a běhavý výkon. Hrálo se nám proti nim velice těžce.“

Boleslav z pozice favorita tahala během celého zápasu za delší konec, šance, natož góly, ale nepřicházely. V prvním poločase neměli brankáři příliš práce, gólman Šeda žádnou, jeho protějšek Pastornický jenom dvakrát kontroloval míč mířící nad břevno. Udeřit mohli paradoxně hosté – po dlouhém nákopu ze zadní tyče vracel míč před branku Kouřil, ale nikdo z jeho spoluhráčů na míč nedosáhl.

Více vzruchu před hostující brankou přinesl až druhý poločas a příchod Budínského, který zásoboval své spoluhráče nebezpečnými centry. V dobré šanci střílel hlavou mimo Takács, pak dal dělovkou z kraje vápna o sobě vědět také Komličenko. První klíčový moment přišel v 62. minutě, kdy se šel předčasně sprchovat po druhé žluté kartě Hanousek. I v oslabení však Karviná velmi dobře kompaktně bránila. Až do 82. minuty, kdy jeden z hostujících obránců fauloval ve vápně Mešanoviče a rozhodčí Proske po chvilce váhání nařídil penaltu. K ní se postavil Komličenko a nový ligový ročník začal tak, jak ten loňský skončil.

Karviná se ještě v závěru pokusila o vyrovnání, v nastaveném čase se dokonce k zakončení po rohovém kopu dostal brankář Pastornický, ale Šeda byl v klíčovém momentě zápasu na správném místě.

„Rychlejší branka by nás asi uklidnila, ta ale nepřišla, a proto to byly nervy až do konce. Věřím ale, že už v průběhu července půjdou naše výkony nahoru,“ komentoval domácí kouč Weber. „Zápas rozhodla jedna situace, jedna penalta. Podle mě byla diskutabilní, protože z lavičky to vypadalo, že faul byl mimo vápno,“ dodal Franz Straka.

FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 82. Komličenko. Rozhodčí: Proske. ŽK: Túlio – Hanousek, Janečka, Kouřil, Rundić. ČK: 62. Hanousek (K). Diváci: 3728.

Mladá Boleslav: Šeda – Túlio, Pudil, Takács, Fulnek – Bucha (46. Budínský), Hubínek, Matějovský (77. Auer), Wiesner (59. Ladra) – Mešanovič, Komličenko.

Karviná: Pastornický – Ndefe, Kouřil, Rundić, Čonka – Marek Hanousek, Janečka (61. Dramé) – Galuška (71. Petráň), Lingr, Puchel (88. Weber) – J. Šašinka.