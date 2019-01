Malta /FOTOGALERIE/ - První hrací den mají za sebou čtyři kluby na Tipsport Malta Cupu, týdenním soustředění, kam odjel loňský vítěz zimní Tipsport ligy Zbrojovka Brno, letošní úspěšný účastník Táborsko a dva hosté Mladá Boleslav a Slovan Bratislava.

Na národním maltském stadionu Ta Qali se v sobotním semifinále utkali druholigoví Brno s Táborskem a vrcholem odpoledne byl duel Mladé Boleslavi se Slovanem Bratislava.

V prvním duelu přehrálo Brno Táborsko 2:0 góly zkušených Lukáše Magery a Michala Škody a Zbrojovku tak čeká v pondělí finále proti Slovanu Bratislava. Vedoucí celek slovenské ligy těsně porazil Mladou Boleslav 2:1. Cizinecká legie slovanistů ovládla první poločas po gólech Šporara a Čavrič. Jenže po prostřídání hráčů už ve druhém dějství vládla Boleslav. Povedenou kombinaci Komličenka s Fulnekem zakončil druhý jmenovaný a bylo do konce utkání o co hrát. Blízko byl penaltový rozstřel, který by následoval po remíze, jenže Komličenkovi chytil penaltu v závěru utkání brankář Šulla, a Slovan tak hubený náskok uhájil.

První poločas byli pro soupeřovu branku nebezpečnější fotbalisté Bratislavy, což také vyjádřili dvěma góly. Boleslavští se sice snažili, ale v defenzivní práci si mnohdy počínali nedůsledně.



Už v 5. minutě boleslavské obraně utekl Savičevič, kterého Hašek zastavil faulem, a následný Holmanův trestňák minul Šedovu branku neškodně.



V 9. minutě po Ladrově střele a zákroku brankáře Griefa získala Boleslav první roh a vzápětí druhý, ale ani jeden nedotáhla do nebezpečné koncovky. Ve 12. minutě Mašek trestným kopem nastřelil pouze soupeřovu hráčskou zeď. V 16. minutě Čavrič utekl po pravém křídle a jeho zakončení z plného běhu Šeda vytlačil na levou tyč a od ní do zámezí, následný první bratislavský roh Boleslavští snadno ubránili. V 18. minutě po trestném kopu od postranní lajny Takács hlavičkoval nedůrazně a nepřesně.



Ve 20. minutě boleslavskou defenzívu přesprintoval Čavrič a z jeho nezištné přihrávky přes šířku vápna Šporar snadno do odkryté poloviny branky skóroval - 1:0.

Ve 26. minutě se Komlichenkovi nepovedla koncovka a s jeho slabou střelou neměl Grief práci. Z odvetné akce Bratislava navýšila své vedení. Ve 27. minutě po spolupráci s Medveděvem z pravé stany sprintující Čavrič překvapil boleslavského gólmana Šedu střelou z rohu pokutového území - 2:0.



Do konce poločasu se Boleslavští nezmohli na odpověď a nadále čelili soupeřově ofenzívní aktivitě. Ve 32. minutě Dražič z necelých dvaceti metrů překopl boleslavskou branku. Ve 35. minutě Ladra přihrál podle pravé lajny Klímovi a jeho povedený centr si Přikryl uvnitř soupeřova vápna zpracoval, ale od zakončení jej odstavil důrazný obránce. V 38. minutě Holman z dvaceti metrů minul boleslavskou branku a ve 43. minutě druhý bratislavský roh odvrátil hlavou Takács.

Do druhého poločasu Slovan Bratislava výrazně pozměnil složení mužstva, což se negativně podepsalo na jeho kombinační jistotě. Ve 48. minutě Čavrič po obehrání Nováka u rohového praporku přihrál od koncové lajny Mohaovi, jehož slabou střelu Šeda chytil. V 50. minutě po Matějovského střele získala Boleslav roh, ale k přímému ohrožení protivníkovy branky ho využila. V 55. minutě Mohaovu bombu Šeda vyrazil. V 57. minutě Matějovský kolmou přihrávkou poslal do bratislavské šestnáctky Přikryla, jehož pokus o uvolnění do střelecké pozice skončil rohem. Po jeho rozehrání a Klímově hlavičce se Chaluš s Komlichenkem neprosadili v souboji s bratislavským gólmanem. V 58. minutě musel Šeda vyběhnout mimo šestnáctku, aby zarazil bratislavský útok. V rozmezí pěti minut (60.-65.) zahodil bratislavský Strelec tři šance, když netrefil Šedovu branku z malého vápna nohou ani hlavou.



V 66. minutě nejpovedenější kombinační akci boleslavského týmu v průběhu tohoto utkání zakončil po narážečce s Komlichenkem přízemní střelou podle brankáře gólově Fulnek - 2:1.



V 70. minutě nedorozumění boleslavského stopera Hájka s brankářem Šedou skončilo naštěstí jen rohovým kopem soupeře. V 72. minutě po Matějovského rohu Takács hlavičkoval nad bratislavskou branku. V 83. minutě s Komlichenkovou střelou z otočky měl plné rukavice práce bratislavský brankář Šulla, když míč směřující k levé tyči vyrazil. Boleslavští se Fulnekovým gólem vrátili do zápasu a s vidinou možného postupu do finále se snažili o vyrovnání. Naráželi však na zkonsolidovanou bratislavskou defenzívu a pět minut před koncem promarnili největší šanci zápasu.



Když Ljubičič podrazil na kraji vápna Takácse, tak maltský sudí Mario Apap bez váhání nařídil v boleslavský prospěch penaltu, kterou však v 85. minutě Komlichenko nedal, neboť jeho slabou ránu k levé tyči Šulla vyrazil.



Protože se Boleslavští v příští minutě neprosadili ani z rohu a v 88. minutě další nadějnou akci zastavili rozhodčí kvůli Fulnekovu ofsajdu, prohráli těsně s lídrem slovenské ligy a v pondělí si zahrají proti druholigovému Táborsku jen o třetí místo v letošním ročníku Tipsport ligy.

ŠK Slovan Bratislava – FK Mladá Boleslav 2:1 (2:0)

Branky: 20. Šporar, 28. Čavrič - 66. Fulnek. Rozhodčí: Apap.

Boleslav: Šeda - Klíma, Šušnjar (46. Hájek), Chaluš, Hašek (46. Daniel Novák) - Takács, Hubínek (46. Matějovský) - Ladra (80. Tataev), Mašek (46. Fulnek), Přikryl (68. Ewerton) - Komlichenko.

Slovan Bratislava: Greif (46. Šulla) - Medveděv (46. Apau), Laczkó (46. Bajrič), Božikov (46. Ljubičič), Suchockij (80. Tóth) - Savičevič (46. Rabiu), de Kamps (46. Nono) - Čavrič (72. Jackuliak), Holman (46. Strelec), Dražič (46. Moha) - Šporar (46. Cmiljanič).



V neděli čekají na všechny týmy tréninky ve skvělém zázemí národního stadionu Ta Qali a v pondělí vyvrcholení turnaje. Od 11:00 se střetnou o 3. místo FC MAS Táborsko s FK Mladá Boleslav a od 13:00 začne finálový souboj ŠK Slovan Bratislava – FC Zbrojovka Brno. Zbývající část týdenního kempu zpestří ještě souboje československých zástupců proti nejlepším klubům maltské ligy.