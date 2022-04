„Chtěli jsme postoupit, abychom nekončili sezonu posledního dubna. Pak by bylo strašně dlouhé volno. Takhle můžeme odehrát ještě dva kvalitní zápasy a také je jisté, že skončíme v horní části tabulky,“ byl s postupem přes Dynamo spokojený domácí kouč Pavel Hoftych.

A k samotnému zápasu řekl: „Celky spolu hrály třetí zápas během jednoho měsíce a už byly vzájemně dobře přečtené, to bylo vidět hlavně v prvním poločase. My jsme tam ztráceli hodně jednoduchých míčů, vždycky jsme volili složitější variantu. Do druhého poločasu jsme chtěli zrychlit kombinaci a postupně se to lepšilo, měli jsme i dost šancí. Soupeř také zahrozil, ale zvládli jsme to. Chtěli jsme postoupit, abychom nekončili sezonu posledního dubna.“

Boleslav měla postupový výsledek v rukách během celého odvetného zápasu. Budějovice sice v prvním poločase sporadicky hrozily, ale většina střel šla mimo tyče a gólman Šeda si poradil i s dorážkou Hellebranda, která však nakonec byla stejně z ofsajdu.

Kdo čekal ve druhém poločase hostující honbu za vykřesáním postupové naděje, nedočkal se. Naopak to byla Mladá Boleslav, kdo měl v předčarodějnickém odpoledni větší hlad po vítězství v zápase. Bolka s postupujícím časem utahovala útočné šrouby a přišly i šance. První tutovku zazdil Douděra, po něm se neprosadil ani s chutí hrající a s míčem kouzlící Ewerton, po standardce neuspěl ani Šimek. Šeda na druhé straně musel řešit jenom nepříjemně tečovanou střelu jednoho ze záložníků.

Když už se zdálo, že zápas skončí bezbrankovou remízou, dal hostům definitivu nástupu na dovolenou jinak dobře chytající brankář Šípoš. Ten v 87. minutě špatně zpracoval Králikovu nahrávku, nechal se obrat o míč Ewertonem a do branky jej uklidil (kdo jiný než) David Douděra.

„Byla to taková naše typická chyba při venkovním zápase v celé sezoně. Místo abychom hráli míč nahoru, tak si ho přihráváme po brankové čáře,“ komentoval nakonec jediný gól v zápase hostující kouč David Horejš s odkazem na fakt, že Dynamo v celé sezoně nedokázalo ani jeden ze šestnácti venkovních zápasů vyhrát. Pro něj to navíc bylo po čtyřech letech strávených na lavičce Budějovic poslední utkání na lavičce Dynama. Po zápase totiž potvrdil svůj odchod do Jablonce.

FK Mladá Boleslav – SK Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 87. Douděra. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 0 – Čavoš, Valenta, Čoudek. Diváci: 1016.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Pech, Šimek, Suchý, Karafiát – Douděra (89. Skalák), Dancák, Matějovský, Mašek (60. Hlavatý) – Ewerton, Ladra (90.+1 Smrž).

České Budějovice: Šípoš – Čolić, Králik, Čoudek, Skovajsa – Čavoš (79. Hora), Valenta – Van Buren (56. Tolno), Hellebrand, Brandner (79. Hais) – Škoda (46. Mihálik).