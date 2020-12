Trápení mladoboleslavských fotbalistů pokračuje. V Liberci se sice snažili a vypracovali si i několik slibných šancí, vždy ale narazili na pozorného brankáře Nguyena. Naopak domácí byli směrem dopředu velmi efektivní a díky dvěma gólům v první půli a penaltě ze závěru utkání došli k výhře 3:0.

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 13. kole první ligy prohráli 0:3 v Liberci. | Foto: ČTK / ČTK

Kouč Jarolím před svým třetím utkáním po návratu do Boleslavi pozměnil taktiku. Do branky místo stálice Mikulce poslal hosta ze Slavie Markoviče a do zálohy se po dlouhé době vrátil Mareš.