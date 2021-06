Ve 34. kole se dokázali ještě dostat před České Budějovice, které prohrály v Edenu 1:2, a také před Karvinou, ta v derby s Baníkem remizovala 1:1. Zakončila tak sezonu s 39 body stejně jako Mladá Boleslav, která má však lepší bilanci vzájemných zápasů. Bohemians si naopak o jedno místo pohoršili – na devátém místě je vystřídala Olomouc.

Boleslav měla Bohemce co oplácet, neboť s ní loni v srpnu prohrála v Ďolíčku vysoko 0:4. Cestu za odplatou začali domácí v 17. minutě, když si na Preislerův centr naběhl do vápna Drchal a skvělým volejem poslal svůj tým do vedení. Hosté měli v prvním poločase také své šance, ale brankář Šeda byl vždy na místě.

Také úvod druhého poločasu patřil Boleslavským. Už po šesti minutách rozehrál standardku z rohu pokutového území Skalák a našel hlavu nikým nehlídaného stopera Řezníka, který zvýšil už na 2:0 pro domácí. Snížit mohli následně Novák a Necid, ale obě šance hostů vychytal pozorný Šeda. Ten dokázal zlikvidovat i tutovku Osmančíka v 71. minutě, po níž se ale míč odrazil před branku, kde už Tomáš Necid neměl se snížením sebemenší problém.

Boleslav ale nakonec drama nepřipustila. V 87. minutě definitivně rozhodl třetím boleslavským gólem hlavou po rohovém kopu Michal Škoda. V nastaveném čase ještě sice zahrál obránce Radim Řezník v pokutovém území rukou, ale úspěšný zákrok Jana Šedy proti Necidově penaltě udělal definitivní tečku za letošní, ze strany FK Mladá Boleslav ne příliš povedenou, sezonou.

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Vyhráli jsme, ale nutno přiznat, že Bohemka měla také hodně šancí. Nebránilo se ani na jedné straně moc důsledně. My jsme ještě další šance promarnili, ale dnes nám hodně pomohl gólman. Na dovolenou se nám tedy bude odjíždět příjemně, ale už dnes musíme myslet na start nové sezony. Škoda jen, že jsme se do bezpečného pásma nedostali dříve, zbytečně dlouho jsme měli obavy v hlavě."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Na dovolenou spokojeně odjíždět nebudeme, takovouto prohru budu dlouho špatně kousat. Co my dnes promarnili. V prvním poločase mohl vstřelit hattrick Puškáč, v druhém Necid a nakonec odjíždíme s prázdnou. Sezona to z naší strany byla taková průměrná. Podzim nebyl ideální, i kvůli zraněním a koronaviru. Obrat přišel po výhře na Spartě. Ještě více než některé výsledky mě ale trápila absence fanoušků, fotbal bez nich přichází o emoce."

FK Mladá Boleslav – Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)

Branky: 17. Drchal (Preisler), 51. Řezník (Skalák), 87. Michal Škoda (Zmrhal) – 71. Necid. Rozhodčí: Hrubeš. ŽK: Matějovský - 0. Diváci: 428.

Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Řezník, Jakub Klíma, Preisler – Skalák (79. Dufek), Matějovský (79. Jirásek), Dancák, Zmrhal – Drchal (88. Mašek), Jiří Klíma (79. Michal Škoda).

Bohemians: Le Giang – Köstl, Bederka (85. Kadlec), Krch (60. Schumacher) – M. Dostál, Květ, Ljovin, Vondra – V. Novák (60. Vacek) – Pulkrab (71. Osmančík), Puškáč (60. Necid).