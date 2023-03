„Za mého působení v Boleslavi jsme na Slovácku ještě nebodovali a je na čase tuto nepříznivou bilanci zvrátit. Nebude to jednoduché proti zkušenému a kompaktnímu týmu, přesto jedem na Slovácko s cílem získat body, které jsme ztratili doma s Budějovicemi,“ řekl Pavel Hoftych.

Slovácko dvakrát za sebou ruplo, více než porážka na Slavii ale tým z Uherského Hradiště štve středeční vyřazení z MOL Cupu, ve kterém tak neobhájí loňský triumf. „Jsme z toho všichni špatní,“ přiznal krajní obránce Slovácka Petr Reinberk po nezdaru s pražskými Bohemians 1905.

Dvě porážky v řadě je prý nerozhodí. „Mužstvo je psychicky odolné. Chyby jsme si pojmenovali, momenty ukázali na videu. Udělali jsme všechno pro to, aby se chyby již neopakovaly,“ tvrdí asistent trenéra Slovácka Jan Baránek. Právě v rychlém sledu zápasů chtějí Kadlec a spol. hodit vyřazení za hlavu.

Problém je, že Slovácko nemá střelce, trápí jej obranné i útočné standardní situace, kterými si nedokáže pomoct, spíš je sráží dolů. „Na každý gól se nadřeme, dáváme je těžko. Snad už zase budeme hrát vzadu s nulou,“ přeje si Reinberk.

Zkušený krajní bek čeká těžkou nedělní šichtu. „Dříve jsme zápasy s Mladou Boleslaví nezvládali. Byl to náš nejméně oblíbený soupeř,“ připomíná. V poslední době ale ve vzájemných duelech kralují spíše Moravané. „Podařilo se nám to zvrátit. Snad na to navážeme i v neděli,“ přeje si Reinberk.

„Čeká nás těžký a výsledkově nevyzpytatelný soupeř. Víme ale, co od něj čekat,“ říká Baránek. Podle bývalého hráče Baníku to ale bude zase jenom o Slovácku, jeho hře i vlastních chybách. „Pokud budeme hrát intenzivně, s důrazem a agresivitou do vápna, šance přijdou,“ věří.

Moravané musí být ale vzadu obezřetní, soupeř má největší sílu hlavně v útoku. „Směrem dopředu mají šikovné hráče,“ souhlasí Reinberk.

Nebezpeční jsou hlavně Kušej s Ladrou, kteří jsou typologicky podobní jako Drchal z Bohemky. Uprostřed je zkušený Matějovský. „Takových hráčů jako je on už moc v lize není,“ ví Baránek. Vzadu to jistí další mazáci Karafiát se Suchým.

„Nikomu ale nevoní aktivní presink, napadání, dostupování. Nesmíme dát soupeři ani metr prostoru,“ nabádá svěřence. „V posledních dvou zápasech to od nás až takové nebylo. Chceme to zlomit,“ přidává odhodlaně.

Domácím zřejmě budou znovu chybět Holzer s Mihálikem. Oba marodi se však postupně vracejí zpět do tréninkového procesu. Mladá Boleslav postrádá kromě Vaníčka vyřazeného operací kolena Stránského (svalové zranění) s Donátem (kotník).