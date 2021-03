Přitom začátek se Boleslavi vůbec nepovedl. Už ve čtvrté minutě po chybě při autovém vhazování překonal Šedu Emil Tischler. Zkušený gólman hostí se za jeho technickou ranou ohlížel marně. A Jarolímův soubor brzký inkasovaný gól trochu přibrzdil v rozletu.

„V podstatě ještě než zápas vůbec začal, nabídli jsme to soupeři jak na talíři. Dostali se do vedení, i když se štěstím. Moc jsme si s tím nevěděli rady. Měli jsme jen pár náznaků, kdy jsme byli schopní zakombinovat. Do finální fáze jsme se ale nemohli dostat, buď to bylo nepřesností nebo jsme ty situace nevyřešili úplně nejlíp,“ zhodnotil kouč Mladé Boleslavi první půli.

Proto bylo potřeba s vývojem zápasu něco udělat. A protřelý trenér vytáhl o poločasové pauze z lavičky hned čtyři náhradníky – do hry poslal kapitána Matějovského, obránce Řezníka a ofenzivu podpořil Klímou a Ladrou.

Právě Tomáš Ladra srovnával v 55. minutě z penalty na 1:1. Pardubicím vrátil čtvrt hodiny před koncem vedení Tomáš Čelůstka, konečnou podobu však dal výsledku až Laco Takács, který hlavou po rohovém kopu Matějovského srovnal na 2:2.

„Naštěstí se nám po druhém obdrženém gólu podařilo skóre srovnat, jen škoda, že v závěru jsme s některými situacemi mohli naložit líp – včetně střely Jirky Klímy, kterou gólman vyrazil na roh,“ prohlásil Karel Jarolím.

V samém závěru totiž taktéž střídající Klíma dvakrát stanul v přímém souboji s mladým pardubickým gólmanem Letáčkem. Nejdřív domácí brankář vytáhl proti tvrdé ráně boleslavského útočníka zákrok večera, potom si vzápětí poradil i s jeho dalším zakončením.

Skóre tedy zůstalo nerozhodné a oba týmy si připsaly po jednom bodu, i když Boleslav může litovat, že obrat nedotáhla. „My čtyři střídající jsme si řekli, že se zápasem musíme něco udělat. Docela se nám to podařilo, dotáhli jsme to k remíze. Myslím si ale, že je škoda, že to není na tři body, v závěru jsme měli nějaké závary. Škoda, že jsme to tam nedotlačili,“ mrzelo Tomáše Ladru.

Mladá Boleslav tak i nadále setrvává těsně nad sestupovými příčkami. Nejvyšší fotbalová liga má teď na programu reprezentační přestávku a pokračovat bude na začátku dubna. Středočechy tak nejbližší ligový duel čeká až první dubnovou neděli, kdy doma přivítají Příbram. Mezitím se ještě o repre pauze představí v poháru, v pátek 26. března od 14:30 sehrají osmifinále proti Slovácku.