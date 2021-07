Po sobotní porážce od Chrudimi 1:3 se fotbalisté Mladé Boleslavi ve středu plně rehabilitovali na účet dalšího druholigisty. Na městském stadionu totiž rozstříleli Varnsdorf 6:1.

Ve 22. minutě boleslavskou kombinační akci začali na pravé straně Douděra se Skalákem, který přihrál do středu Matějovskému a po jeho kolmici do soupeřova vápna Fila přiťuknul Ladrovi, který pravačkou prostřelil gólmana. Po půlhodině hry to bylo 2:0, když kombinační akci ve středu hřiště zrychlil Matějovský svojí typickou kolmou přihrávkou a po Ladrově zasekávačce a přesném centru Filovu hlavičku k levé tyči Richter sice zmírnil, ale nezastavil.

Ve druhém poločase pokračovala mladoboleslavská kanonáda. Ve 48. minutě Ladra zachytil nepřesnou rozehrávku čerstvého varnsdorfského gólmana Vaňkáta a nemilosrdně kiks potrestal přesným zakončením. O dvě minuty později se síť za hostujícím gólmanem vlnila počtvrté, když se po Preislerově přihrávce Škoda uvnitř protivníkovy šestnáctky mazácky uvolnil a z otočky přízemní ranou zvýšil boleslavské vedení.

Hosté snížili deset minut před koncem zásluhou Ondráčkovy dorážky. Pak se ještě dvakrát prosadili domácí, když se trefili oba Maškové – Dominik i Lukáš.

FK Mladá Boleslav – FK Varnsdorf 6:1 (2:0)

Branky: 22. a 48. Ladra, 30. Fila, 50. Škoda, 84. Dominik Mašek, 89. Lukáš Mašek - 80. Ondráček. Rozhodčí: Starý. ŽK: 0:2.

Mladá Boleslav: Halouska - David Douděra, Suchý (63. Šimek, 81. Suchý), Karafiát (69. Plechatý), Preisler (69. Jurásek) - Skalák (69. Píchal), Matějovský (46. Smrž), Dancák (63. Dominik Mašek), Ladra (63. Hönig) - Škoda (63. Lukáš Mašek), Fila (46. Stránský).

Varnsdorf: Adam Richter (46. Vaňkát) - Marek Richter (61. Černický), Heppner (61. Hušek), Zbrožek, Lauko - Bláha, Žák (61. Ondráček) - Rudnytskyy, Schön (46. Kubista), Kocourek (73. Kubr) - Velich (46. Šimon).