„Bylo to těžké utkání, ve kterém jsme asi působili nervózně, což vycházelo z toho, že jsme chtěli za každou cenu vyhrát, když jsme hráli poprvé doma. Jablonec byl zase motivovaný po prohře z minulého týdne,“ hlásil po utkání domácí lodivod Pavel Hoftych.

Boleslavi patřil úvod zápasu, kdy si vytvořila menší územní převahu, ale jako první udeřilo paradoxně na druhé straně. Pavel Šulc se prosmýkl středem hřiště a jeho prudkou střelu dokázal ještě brankář Polaček vyrazit. Ovšem jen k nohám dobíhajícího Sejka, který dal už v 5. minutě Jablonci vedení.

To Boleslav smazala po dvaceti minutách hry, když se do vápna vřítil Škoda, kterého skluzem zfauloval Surzyn a sudí Batěk nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se postavil mladoboleslavský kapitán Marek Matějovský a neomylně poslal míč do protipohybu brankáře Hanuše.

Do kabin však na přestávku šli přeci jenom svěřenci hostujícího trenéra Davida Horejše. To když si ve 34. minutě narazil s Kratochvílem míč Jovović a z úhlu propálil domácího strážce branky mezi nohama a bylo to 2:1 pro Severočechy.

„Hrálo se velmi solidní ligové utkání. Výkon byl úplně jiný, než v domácím zápase – byli jsme aktivnější, dobře jsme kombinovali a pramenil z toho i první gól. Pak jsme se zbytečně zatáhli a domácí si pomáhali jednoduchými míči na Škodu, se kterými jsme měli problémy. Po vyrovnání jsme opět začali hrát a zaslouženě jsme vedli v poločase,“ zhodnotil první polovinu zápasu hostující kouč David Horejš.

Boleslav se dočkala srovnání i ve podruhé. Počkat si ale na vyrovnávací gól museli diváci až do 78. minuty. Milana Škodu ještě jablonecká obrana o šanci obrala, ale míč se dostal na pravé křídlo k Danielu Marečkovi, který vstřelil svou první branku v boleslavském dresu.

V závěru se ještě mohlo skóre překlopit na obě strany, brankáři už ale své celky dokázali podržet. Polaček vyškrábl nad horní tyčku dalekonosnou střelu Považance, na druhé straně si obdobně poradil s Karafiátovým přímým kopem v nastavení Hanuš.

„Dvakrát jsme dotahovali, takže remízu z tohoto pohledu nakonec bereme. Jablonec měl dvě šance, my zase strhující závěr. Důležité bylo, že jsme to nevzdali, a i podruhé vyrovnali. Navíc jsme v zápase viděli i hodně střídajících hráčů, kteří se perou o sestavu,“ řekl ještě k zápasu boleslavský trenér.

„O přestávce jsme apelovali na hráče, abychom nešli jenom bránit. Škoda, že jsme Sejkem neproměnili šanci a nedali třetí gól, kterým bychom strhli zápas na svou stranu. Domácí ale z tlaku nakonec vytěžili gól. V závěru nás ještě podržel brankář Hanuš, takže remíza je nakonec spravedlivá,“ dodal kouč Jablonce Horejš.

FK Mladá Boleslav – FK Jablonec 2:2 (1:2)

Branka: 21. Matějovský, 78. Mareček – 5. Sejk, 34. Jovović. Rozhodčí: Batík. ŽK: Matějovský – Surzyn, Houska, Kratochvíl, Kadlec. Diváci: 3227.

FK Mladá Boleslav: Polaček – Mareček (82. Darmovzal), Šimek, Suchý, Karafiát – Pech (46. Fulnek), Dancák (63. Donát), Matějovský, L. Mašek (46. Skalák), Ladra (70. Stránský) - Škoda.

Jablonec: Hanuš – Surzyn, Hübschman, Heidenreich, Polidar – Považanec, Šulc, Kratochvíl, Houska (90.+1 Kadlec), Jovović (69. Pleštil) – Sejk (86. Chramosta).