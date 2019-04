Fotbalisté Mladé Boleslavi našli svého jarního mistra. První porážku po zimní přestávce jim připravili fotbalisté Liberce, navíc před boleslavským publikem.

Ještě více hořkosti po výsledku 1:2 přináší do boleslavského kalíšku fakt, že právě Liberec v tabulce Boleslavany přeskočil na klíčové šesté příčce, zaručující postup do bojů ve skupině o titul. „Můžeme hrát v klidu, tabulkou jsme šli nahoru, takže mě dnešní utkání zklamalo, čekal jsem v boji o šesté místo větší úroveň zápasu. Pro nás ale sezona jednou porážkou nekončí, zvedneme hlavy a budeme se rvát dál. Nový formát ligy přináší ještě zajímavou podívanou. Akorát jsme Liberec pustili před sebe a šesté místo už nemáme ve vlastních rukách,“ komentoval prohru domácí kouč Jozef Weber.

Ten postrádal druhý zápas v řadě kanonýra Komličenka, místo nějž operoval na hrotu Mešanovič. „Na Bohemce před týdnem byla hra bez Komličenka jiná. Tam si dovolím tvrdit, že hodně chyběl. Dnes ale naši hráči neposkytovali Murisovi tak dobrý servis a podporu, těžko říct, zda by to s Nikolajem bylo jiné,“ nechtěl spekulovat kouč Weber.

Ten pro změnu ve zbývajících dvou zápasech základní části české ligy bude postrádat vykartovaného režiséra hry Matějovského. „Teď jsme s novináři dva týdny řešili Komličenka, tak doufám, že teď zase nebudeme řešit Matějovského. Mára si alespoň odpočine a bude připraven na nadstavbu. A třeba ho další hráči nahradí tak, že bude mít problém vrátit se do sestavy,“ dodal s nadsázkou Jozef Weber.

Jeho tým si v prvním poločase proti Liberci připravil několik slibných šancí především z brejků, gólmana Nguyena však nepřekonal ani Mešanovič, ani blafákem Přikryl. Na druhé straně skvěle vychytal Šeda Potočného. „První poločas byl oboustranně opatrnější. My jsme šli trošku s jinou taktikou, nechtěli jsme jít na Boleslav s vysokým presinkem, ale chtěli jsme spíš zahustit střed hřiště a dostat tím ze hry Matějovského, což se nám myslím podařilo,“ komentoval kouč Liberce Zsolt Hornyák.

Jeho celek poslal už ve druhém poločase do vedení po centru Malinského zmiňovaný Potočný. Boleslav se poté snažila o tlak, ale šance nepřicházely. Nejnadějnější byla zblokovaná střela Přikryla. Naopak byl to Liberec, kdo minutu před uplynutím základní hrací doby zvýšil po gólu do otevřené obrany Malinským. Boleslav v závěru alespoň prolomila střelecké trápení bez Komličenka, když penaltu při absenci ruského snipera bezpečně proměnil Přikryl. Na víc, než korekci výsledku, už ale domácí čas neměli. „Druhý poločas jsme zvládli i takticky, škoda jen inkasovaného gólu v závěru z penalty,“ dodal kouč Liberce.

FK Mladá Boleslav – FC Slovan Liberec 1:2 (0:0)

Branky: 90.+4 Přikryl – 67. Potočný, 89. Malinský. Rozhodčí: Ardeleanu. ŽK: 5:3. Diváci: 3057.

Mladá Boleslav: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Túlio (66. Ladra) – Hubínek, Tatajev (64. Takács) – Bucha (46. Mareš), Matějovský, Přikryl – Mešanović.

Liberec: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Breite, Mara (60. Pešek), Oscar – Malinský (90.+1 Vukliševič), Kozák (88. Musa), Potočný.