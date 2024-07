Středočeši v úvodním zápase prohráli na hřišti Jablonce o dvě branky a dostali dvě červené karty. Zkušený stoper Marek Suchý ani záložník Benson Sakala tak nebudou kvůli disciplinárnímu trestu k dispozici k prvnímu domácímu utkání nové ligové soutěže.

Ve čtvrtečním vítězném utkání předkola Evropské konferenční ligy se mezi absentující hráče duelu se Slováckem zařadil také zkušený Marek Matějovský, který proti litevskému Transinvestu nedohrál kvůli zraněnému kolenu.

„To koleno nevypadá teď dobře, uvidíme v dalších dnech. Třeba to nebude nic, ale byl smutný, bolí ho to," komentoval trenér Boleslavi David Holoubek bezprostředně po utkání zranění čerstvě nejstaršího českého hráče v evropských pohárech.

Ještě z přípravy si pak nejrůznější šrámy léčí útočník Lamin Jawo, obránce Andrej Kadlec a záložník David Kozel. I přes citelné absence hodlá trenér Holoubek s týmem proti Slovácku uspět. „Podobně jako ve čtvrtečním předkole evropského poháru chceme vyhrát a radovat se s fanoušky, kteří nám hodně pomáhají, když zaplní tribuny a fandí,“ hlásil Holoubek.

Hosté na úvod vyválčili bezbrankovou remízu se Slavií, tedy s jedním z největších favoritů soutěže. Právě z vydařeného zápasu proti Pražanům by mělo Slovácko vycházet ve druhém kole.

Zastupující kapitán Stanislav Hofmann před utkáním připomněl, že do první červené karty hrála Boleslav v Jablonci dobře. „Pak se jim to rozpadlo. Mužstvo znám, od uplynulé sezony se moc nezměnilo. Otázkou je, co s nimi udělá pohárový zápas, který hráli v týdnu,“ přemítal obránce Slovácka.

V posledních osmi vzájemných zápasech Slovácko šestkrát vyhrálo a dvakrát remizovalo. Pro mužstvo z Uherského Hradiště jsou Středočeši statisticky příjemným soupeřem. To vnímá i Stanislav Hofmann. „V Boleslavi se nám daří. Věřím, že navážeme na dobrý výkon z prvního kola a odstartujeme ligu dobře.“

Před začátkem letošního ročníku došlo ve Slovácku k nevídanému příchodu nových tváří. Nový kouč Roman West má k dispozici celkem šest nových hráčů. „Jsou to většinou mladší kluci. Také dva cizinci, ale ti hráli dřív naši ligu, takže je známe. Myslím, že všichni zapadli velmi dobře. Kluk, který se chce bavit a je normální, tak do kabiny zapadne vždycky dobře,“ dobře ví Stanislav Hofmann s tím, že souhra bude ještě nějakou dobu trvat. V Boleslavi by se nezlobili, kdyby tentokrát ještě neklapla…