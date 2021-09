Překvapení se nekonalo. Fotbalisté druholigové Opavy nestačili ve třetím kole MOL Cupu na ligistu z Mladé Boleslavi. Na domácím trávníku prohráli 2:4.

Hned úvodu se blýskl drzým průnikem Šigut, ovšem místo zakončení volil nepřesnou přihrávku. Opava už ve 12. minutě inkasovala úvodní branku. Po odvrácené standardní situaci poslal do vápna centr Everton a nikým nekrytý Fila nasměroval hlavou Středočechy do vedení. Ještě předtím ale dohrál utkání pro zranění Mašek. Na další velkou šanci se čekalo do 35. minuty, kdy se k odraženému míči dostal Everton, jeho dělovku brankář Lasák vyrazil k Filovi, ten domácího strážce svatyně nepřekonal. Po něm neuspěl ani Hlavatý. Ligista přece jen své vedení navýšil. V první minutě nastavení Lasák po standardce neudržel balon a ten dorazil do sítě Stránský.

Na začátku druhého poločasu nejdříve hosté zablokovali střelu Darmovzalovi. Chvíli na to se ale míč dostal před hostující bránu, kde ho do sítě dotlačil Holík. Opavu vstřelený gól nakopl. Po hodině hry se ji naskytla zajímavá standardka, jenomže Darmovzal z ní trefil pouze zeď před sebou. O tři minuty později ztratil míč Celba, toho se nakonec zmocnil Everton, potáhl si ho po šestnáctce a nakonec střelou k tyči nedal Lasákovi šanci – 1:3. V 71. minutě minul z dobré pozice po rohovém kopu opavskou bránu Škoda. O tři minuty později znemožnil Stránskému přidat čtvrtý gól Hnaníček. Osm minut před koncem se hezkou individuální akcí prezentoval Hlavatý a bylo to 1:4. Poslední slovo měli Opavští, Pikul prchnul po lajně, odcentroval a Kramář mířil přesně – 2:4.

„S postupem jsem spokojený, ale mrzí mě dva inkasované góly. O přestávce jsme hráče upozorňovali, aby vstoupili do druhého poločasu aktivně a přesto si nechali dát gól a mohlo z utkání být drama," zlobil se mladoboleslavský kouč Karel Jarolím a přiznal, že po inkasování prvního gólu si vzpomněl na neblahý závěr nedávného ligového zápasu v Liberci. „Vysvobodil nás Ewerton, že dal třetí gól a bylo tím pádem o postupu rozhodnuto. Mrzí mě však, že jsme nevyužili předchozí šance a mohli rozhodnout už v první půli a v situacích v závěru utkání si nepočínali dostatečně pečlivě," dodal Jarolím.

„V prvním poločase byl soupeř výrazně lepší, dobře kombinoval, přehrával nás. My jsme měli až příliš velký respekt,“ přiznal trenér Opavy Roman West. „Vypadalo to, že od stavu 0:2, je rozhodnuto,“ pokračoval šéf opavské lavičky. Slezanům v 50. minutě hry svitla naděje. Holík dal kontaktní gól. „ Po tomto gólu jsme měli nejlepší pasáž zápasu,“ podotkl domácí trenér. Opavě se naskytla ještě možnost dobré standardky. Jenomže Darmovzal trefil jen zeď.

Slezský FC Opava – Mladá Boleslav 2:4 (0:2)

Branky:50. Holík, 89. Kramář – 12. Fila, 45+1. Stránský, 64. Ewerton, 82. Hlavatý Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Dohnálek. ŽK: Stránský, Suchý, Douděra Diváci: 838.

Opava: Lasák – Celba (83. Helebrand), Janoščín, Hnaníček, Kadlec – Rychlý (46. Darmovzal), Didiba – Šigut (76. Pikul), Holík (79. Gorčica), Helešic (76. Rataj) – Kramář. Trenér: Roman West

Boleslav: Halouska – Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek – Dancák, Matějovský (68. Milan Škoda) – D. Mašek (14. Hlavatý), Stránský (81. Pech), Ewerton (81. Mužík) – Fila (68. Pašek). Trenér: Karel Jarolím.