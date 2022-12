Ten si v aktuálním vyjádření pro web FK pochvaluje fungování A-týmu i celého klubu, včetně spolupráce mezi trenéry áčka Hoftychem a béčka Malurou, který je zároveň šéftrenérem boleslavské akademie. Právě cestou výchovy vlastních talentovaných fotbalistů se v Boleslavi před časem vydali.

„V akademii od družstva U10 pracujeme individuálně s talentovanými hráči, což tady dříve nebylo. Na rozdíl od minulosti mladoboleslavský klub investoval spousty peněz do mladých talentovaných fotbalistů, takže v akademii už máme jen minimum hostujících hráčů," těší Davida Trundu, který zdůraznil, že většina peněz z prodeje hráčů jde do personální či technologické podpory akademie.

Že jde o cestu správným směrem, ukazuje Boleslavským i uplynulý podzim. Odchovanci jako Pech, Mašek či Stránský o sobě dávali v prvním mužstvu vědět a dělali práci s mládeží výbornou reklamu.

Boleslavskou remízu s druholigistou nejvíc slavili Klokani

Boleslavským cílem do zbylých čtrnácti jarních ligových kol, z nichž hned devět odehrají doma (včetně domácího s Hradcem), je minimálně uhájit šestou příčku, která by znamenala historicky první účast v nadstavbové skupině o titul a evropské poháry. „Jedna z našich vizí je v návaznosti na akademii produkující kvalitní hráče dostat se zpět do evropských pohárů, kde už Mladá Boleslav v nedávné minulosti působila," nastínil Trunda.

David Trunda, generální ředitel FK Mladá BoleslavZdroj: Jiří KorosJednu z možností, jak se do Evropy vrátit, Boleslavští ztratili vyřazením v nedávném osmifinále MOL Cupu. Další dvě místenky do předkola Evropské konferenční ligy ale budou ve hře pro účastníky nadstavby nejlepších šesti týmů. Připadnout může při pohárovém triumfu některého z předních týmů i čtvrtému v konečném pořadí. Tato příčka je pro Bolku s aktuálně dvoubodovou ztrátou rozhodně hratelná.

Navzdory vlastní zásobárně nadějných hráčů se vedení fotbalové Boleslavi připravuje také na nadcházející přestupové okno. „Přestoupí k nám gambijský útočník Jawo ze Zlína, zatím na zkoušku přišel nigerijský záložník Dele, sledujeme ještě další hráče na pozice ve všech formacích našeho mužstva. Zdůrazňuji však, že máme v béčku i dorostu hodně šikovných kluků a teprve až po vyhodnocení jejich aktuální úrovně se díváme na možné příchody z jiných klubů,“ shrnul Trunda.

Góly Belgii byly zatím nejvíc. Teď chce Pažout vystřílet Bousovu krajský přebor

Zimní příprava má pro prvoligové hráče letos vzhledem k termínové listině netradiční podobu. První fázi spojenou mimo jiné s odehráním kompletního třízápasového programu zimní Tipsport ligy má boleslavský tým už za sebou. Nyní si fotbalisté užijí třítýdenní dovolenou, během které si ovšem budou plnit zadané domácí úkoly v podobě individuálních tréninkových plánů.

Znovu společně se k zahájení lednového drilu sejdou hned druhý den nového roku. Zveřejněn byl také plán přípravných zápasů. Před mistrovským startem doma proti Brnu (29. ledna) si Hoftychova parta zahraje nanečisto proti Domažlicím (7. 1.), Pardubicím (14. 1.), Táborsku (18. 1.) a Banské Bystrici (21. 1.). Stejně jako zkraje končícího roku Boleslavští absolvují kompletní přípravu v domácím prostředí v areálu Městského stadionu.