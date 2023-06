Fotbalisté Mladé Boleslavi vyzvou ve finále benáteckého turnaje v sobotu Slovan Liberec. Výkop zápasu je ve 13.30 hodin.

O pohár starosty Benátek: FK Mladá Boleslav - FC Silon Táborsko | Foto: Jan Sláma

Výhrou 3:2 nad Táborem vstoupili fotbalisté Mladé Boleslavi do letní přípravy a také do turnaje O pohár starosty Benátek nad Jizerou. V sobotním finále si to rozdá se Slovanem Liberec, který v úvodním zápase turnaje porazil druholigovou Příbram 2:0.

Ve 42. minutě po spolupráci s Fulnekem odcentroval z levé strany Ladra a před táborskou brankou nejvýše vyskočil Stránský, který hlavou úspěšně zamířil k levé tyči - 1:0.

První pětačtyřicetiminutovka skončila zaslouženým vedením Boleslavi, která jedním gólem zúročila mírnou herní převahu.

Druhý poločas sice začal gólem Boleslavi. Mareček vystihl rozehrávku hostů a blafákem překonal gólmana Tábora. "Viděl jsem, že gólman chtěl dávat přihrávku na defenzivního záložníka, který tam šel nějak volně. Vystihl jsem to a pak už jsem to dokázal vyřešit," komentoval svou trefu boleslavský záložník.

Rejšice nakonec zvládly rychlý návrat. Bude to pro nás výzva, hlásí kouč

Ten si se svými spoluhráči zvyká na přípravu pod novým koučem Markem Kuličem: "Začátek přípravy je tradičně věnován kondici, máme za sebou testy. Máme už i nějaké tréninky, všechny to zatím baví, je tam hodně nových věcí, takže si na to pomalu zvykáme."

Tábor zúročil svou územní převahu po hodině hry, když Zemanův přetažený centr Sojka volejem nasměroval do boleslavské branky. V 80. minutě ale po Jawově kolmici soupeř fauloval Žitného uvnitř pokutového území a nařízenou penaltu Jawo proměnil sebevědomým kopem do levého horního růžku. Dvě minuty před koncem se ještě prosadil táborský Zeman a stanovil konečné skóre na 3:2.

FK Mladá Boleslav - FC Silon Táborsko 3:2 (1:0)

Branky: 42. Stránský, 55. Mareček, 80. Jawo - 62. Sojka, 88. Zeman. Rozhodčí: Orel. Diváci: 250.

Boleslav I. poločas: Šeda - Šimek, Suchý, Rulc - Král, Matějovský - Stránský, Ladra, Fulnek - Kaulfus, Hilál. Boleslav II. poločas: Šeda - Yarosh, Karafiát, Donát - Mareček, Kubista, Žitný, Kodad, Vojta - Mašek, Jawo.

Tábor: Kerl - Svatek, Foltýn, Mach, Plachý - Javorek, Skopec, Kopřiva, Schindler - Ede, Novák. Střídali Tusjak, Zeman, Aloizie, Varačka, Sojka, Bláha, Kateřiňák, Kalousek, Jedlička, Pastornický.