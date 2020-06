/FOTOGALERIE/ Stejně jako v loňské sezoně se i letos boleslavští fotbalisté kvalifikovali do nadstavbové skupiny o Evropu a zvládli první překážku. Po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi vyhráli na hřišti Dynama 2:0. Ve finále nadstavby se Bolka střetne s pražskými Bohemians.

Odveta play off nadstavby Fortuna:ligy, Dynamo ČB - Ml. Boleslav. | Foto: Deník/ Michal Bártík

Budějovice začaly odvetu aktivně a hned ve druhé minutě prověřil Šedu domácí zadák Čolić. Boleslavský gólman ale jeho ránu vyrazil. „Chtěli jsme hrát od úvodu hodně aktivně a dostat pod tlak. Na začátku se nám to dařilo. Stalo se ale to nejhorší, co se mohlo stát. Gól ze standardky,“ řekl trenér Dynama David Horejš.